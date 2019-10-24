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Пятиэтажный торговый центр построят на месте ЦУМа в столице

24 Октября 2019 17:41
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Пятиэтажный торговый центр построят на месте ЦУМа в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В управлении архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Нур-Султана рассказали, как будет выглядеть многофункциональный комплекс на месте ЦУМа, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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«Как сообщал ранее руководитель управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Нур-Султана Нурлан Уранхаев, старое здание ЦУМа планируется снести. На его месте частный инвестор готов построить бизнес-центр с подземным паркингом», - сообщили в пресс-службе.

Согласно предоставленной информации, многофункциональный комплекс включает в себя торговый центр, жилые дома, подземный паркинг на 489 мест. На эксплуатируемой кровле будут расположены две чаши фонтанов и крытая колоннада с выходами из подземного паркинга.

«Площадь торгового центра будет состоять из 5-ти этажей, площадь - 51157 м2. На каждом этаже будут размещены предприятия питания различных категорий. Здесь же будет функционировать кинотеатр-мультиплекс из 5-ти кинозалов. Боулинг на 6 дорожек, детский комплекс и оздоровительный центр со спа-зоной», - добавили в управлении.

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Ключевые слова: Нур-Султан, Строительство,
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Азамат Сыздыкбаев

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