РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:30, 23 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Пятерых скотокрадов задержали в Туркестанской области

    None
    None
    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Туркестанской области задержали преступную группу скотокрадов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В дежурную часть Жетысайского РОП с заявлением о краже домашнего скота обратились двое жителей района. Как рассказали сельчане, с вольного пастбища неизвестные похитили у одного из них корову стоимостью 150 тысяч тенге, а у другого – лошадь на полмиллиона тенге.

    Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 188-1 УК «Скотокрадство». В целях раскрытия преступления в районном отделе создали следственно-оперативную группу из числа опытных сотрудников. Стражи порядка тщательно прочесали все близлежащие территории и пастбища, опросили возможных очевидцев, а также провели скотные рынки и автомашины на предмет перевозки и реализации краденого имущества.

    В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские Жетысайского РОП задержали преступную группу скотокрадов. Ими оказались пять местных жителей.

    Следствием установлено, что злоумышленники похитили оставленную без присмотра скотину, которую затем погрузили на автомашину знакомого и скрылись в неизвестном направлении. Краденую корову скотокрады реализовали на одном из рынков города Шымкента, а лошадь продали в местном поселке. Полученную таким образом прибыль подозреваемые поделили между собой.

    В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемые арестованы.


    Теги:
    Туркестанская область Борьба с преступностью Скотокрадство Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    01:20, 02 Октябрь 2023
    Казахстан опустился в медальном зачете Азиады
    00:51, 02 Октябрь 2023
    Восемь казахстанских фильмов покажут на Ташкентском кинофестивале
    00:29, 02 Октябрь 2023
    Палаты дневного стационара появятся в акмолинском СИЗО
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!