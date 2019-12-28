Пятерых пациентов, получивших травмы в авиакатастрофе под Алматы, готовят к выписке

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Среди пострадавших отмечается улучшение состояния, некоторых из них готовят к выписке. Об этом на брифинге в Алматы сообщили врачи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вчера обращений было в медицинские организации Алматы – 68, из них 51 человек были госпитализированы. Двое умерли в связи с тяжестью травм, несовместимых с жизнью, в ГКБ №4. Сегодня из числа пострадавших 7 находятся в тяжелом состоянии, 42 в стабильном состоянии, в том числе 9 детей. За первый день среди пострадавших больных отмечается улучшение динамики. Есть некоторые больные в БСНП, которым требуется выписка. Их 5 человек», - сказал руководитель общественного здоровья города Тлеухан Абилдаев.

По его словам, все медорганизации города оснащены в полном объеме медицинскими средствами. Привлекаются консультанты из республиканских организаций в Алматы, а также из города Нур-Султан.

«Всем больным оказана соответствующая помощь. Сегодня проведено 19 операций пострадавшим взрослым и 2 детям. Мы думаем, что сил и средств наших коллег по республике и их квалификации достаточно для того, чтобы вести и выходить больных, которые находятся в стационарах Алматы», - сказал он.

По словам вице-министра здравоохранения РК Камалжана Надырова, за прошедшую ночь удалось стабилизировать состояние крайне тяжелых пациентов – их состояние оценивается как тяжелое, но стабильное.

«Это самая главная победа, которой нам удалось достичь за прошедшую ночь. Как уже было отмечено, в поддержку пациентам и нашим коллегам приехали наши уважаемые академики и руководители ведущих научно-исследовательских институтов. Только что они завершили обход», - сказал Камалжан Надыров.

Как отметил председатель правления АО «Национальный центр нейрохирургии» Серик Акшулаков, можно сказать, что идет полная стабилизация состояния больных. Остаются тяжелые больные, но они практически все в сознании.

«Самая высокотехнологичная помощь оказана больным с повреждением позвоночника: шейного, грудного, поясничного отделов. Только что завершилась операция, мы все это посмотрели, надеюсь на благополучный исход. Сегодня мы видели больных, которые восстанавливаются от шока, от травм, и я должен подчеркнуть, что врачи Алматы оказались на высоте. При массовом поступлении бывают свои сложности, врачи были готовы и оказали высокотехнологичную помощь. Я надеюсь, что все больные восстановятся и благополучно отправятся домой», - сказал Серик Акшулаков.

Напомним, 27 декабря с амолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air, следующий рейсом 2100 Алматы - Нур-Султан, потерпел крушение. На борту находились 95 пассажиров, 5 членов экипажа. Погибли 12 человек.

По поручению Президента РК создана правительственная комиссия во главе с Премьер-Министром.

Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших в крушении самолета и отметил, что виновники будут строго наказаны.

Деятельность авиакомпании Bek Air приостановили по всем направлениям.