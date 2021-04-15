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    19:05, 14 Апрель 2021 | GMT +6

    Пятеро рабочих упали с лесов во время строительных работ в Акмолинской области

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Пятеро рабочих пострадали, упав с лесов во время строительных работ в Бурабайском районе Акмолинской области. Полицейские проводят досудебное расследование по факту нарушения правил охраны труда, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

    13 апреля в дежурную часть Бурабайского районного отдела полиции поступило телефонное сообщение от участкового инспектора о том, что в районную больницу обратились пятеро местных жителей - от 18 до 47 лет с различными травмами небольшой степени тяжести.

    «Следственно-оперативной группой было установлено, что все пострадавшие получили увечья при производстве облицовочных работ на строительном объекте в поселке Бурабай. Пострадавшие самостоятельно произвели монтаж строительных лесов (временного вспомогательного сооружения для размещения рабочих и материалов при выполнении строительных, монтажных работ). Крепления элементов строительных лесов оказались недостаточно прочными, вследствие чего рабочие упали с уровня второго этажа», - рассказали в ведомстве.

    По факту возбуждено досудебное производство по ч.1 ст. 156 УК РК «Нарушение правил охраны труда». В настоящее время ожидается заключение государственного инспектора труда, назначена судебно-медицинская экспертиза.


    Теги:
    МВД РК Права человека Строительство Правоохранительные органы Акмолинская область
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