Пятеро пропавших сельчан найдены спасателями Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудники ДЧС Туркестанской области отыскали и вызволии из снежного заноса автомобиль с пятью жителями Сауранского района, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

Седьмого февраля в 12.50 на пульт дежурно-диспетчерской службы ДЧС Туркестанской области поступило сообщение о пропаже пяти человек, которые день назад отправились в путь на легковом автомобиле из села Ынталы в село Егизкара.

В поисково-спасательных работах были задействованы девять сотрудников и одна единица техники от ДЧС Туркестанской области и один сотрудник местного исполнительного органа.

В тот же день в 14.37 мужчины были найдены спасателями в 15 километрах от места пропажи, в селе Егизкара. Пропавшие застряли в снежном плену. В медицинской помощи они не нуждались.

ДЧС Туркестанской области призывает граждан следить за изменениями погоды. Не пренебрегайте сообщениями о штормовом предупреждении и соблюдайте необходимые меры предосторожности.







