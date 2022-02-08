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Пятеро пропавших сельчан найдены спасателями Туркестанской области

8 Февраля 2022 09:54
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Пятеро пропавших сельчан найдены спасателями Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудники ДЧС Туркестанской области отыскали и вызволии из снежного заноса автомобиль с пятью жителями Сауранского района, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

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Седьмого февраля в 12.50 на пульт дежурно-диспетчерской службы ДЧС Туркестанской области поступило сообщение о пропаже пяти человек, которые день назад отправились в путь на легковом автомобиле из села Ынталы в село Егизкара.

В поисково-спасательных работах были задействованы девять сотрудников и одна единица техники от ДЧС Туркестанской области и один сотрудник местного исполнительного органа.

В тот же день в 14.37 мужчины были найдены спасателями в 15 километрах от места пропажи, в селе Егизкара. Пропавшие застряли в снежном плену. В медицинской помощи они не нуждались.

ДЧС Туркестанской области призывает граждан следить за изменениями погоды. Не пренебрегайте сообщениями о штормовом предупреждении и соблюдайте необходимые меры предосторожности.




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#Туркестанская область   #Происшествия   #МЧС  
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