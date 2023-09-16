Пятеро на одного: CA vs USA

Американские эксперты дали прогнозы относительно повестки визита казахстанской делегации в Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблеи ООН. По их мнению США и Казахстан будут обсуждать инвестиции и развитие Среднего коридора, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Фото из личного архива Уэсли Хилла

Руководитель международной программы по энергетике, экономическому росту и безопасности Международного налогового и инвестиционного центраУэсли Хилл отмечает, что многие компании США постоянно интересуются Казахстаном и странами Центральной Азии, потому что по сравнению с другими регионами мира, как Восточная Азия, Африка, Латинская Америка или Европа, это сравнительно незанятый рынок для американских инвесторов.

В этой связи на повестке дня США и Казахстана будут стоять темы инвестиций и развития Среднего коридора.

Также США могут оказать помощь странам Центральной Азии по финансированию проектов по водным вопросам, которые остро стоят в регионе. Одной из больших проблем является ирригационная политика Афганистана, которая грозит рисками нехватки воды в Центральной Азии. Власти Талибана начали возводить плотины на нескольких реках, что стало причиной пограничного конфликта с Ираном. Также Кабул объявил о планах строительства ирригационных сооружений на реке Амударья, что затрагивает интересы Центральной Азии.

В афганском направлении США заинтересованы в сотрудничестве со странами Центральной Азии по оказанию помощи Афганистану, в том числе продовольственных поставках, с целью недопущения кризиса беженцев.

Американский эксперт предположил, что также будут затронуты вопросы обучения граждан Казахстана в американских учебных заведениях, в том числе по линии правоохранительных органов.

Фото из личного архива Ральфа Винни

Вице-президент Евразийского Центра Ральф Винни считает, что для Соединенных Штатов важно продолжать свое взаимодействие с Казахстаном на очень высоком уровне, помогать ему продвигать свою бизнес-отрасль, а также развивать малые и средние компании на международном уровне.

Эксперт выразил надежду, что казахстанская делегация для участия в ГА ООН будет взаимодействовать на самом высоком уровне с американской стороной, у которой есть намерения по взаимодействию с Казахстаном.

По оценке эксперта, партнерам важно иметь стратегический план экономического развития, который принесет пользу казахстанским и американским малым и средним компаниям.

Наличие такого стратегического и экономического присутствия США в регионе будет иметь большое значение для безопасности Центральной Азии и его логистики - Среднего коридора.

Таким образом, ключевым шагом вперед для США является использование механизмов государственно-частного партнерства для продвижения транспортного коридора на благо казахстанского, европейского и американского народов.

Для роста и расширения партнерства между Казахстаном и Соединенными Штатами необходимо, не только создать новые сектора возможностей для бизнеса, но и включить культурное и спортивное взаимодействие сторон.

Эксперт дал положительную оценку проводимым реформам в Казахстане.

«Я думаю, что они движутся в правильном направлении, на это потребуется время. Необходимо уважать верховенство закона, усовершенствовать судебную систему и вести работу с деловым сообществом», – сообщил Ральф Винни.

Cтарший эксперт по Центральной Азии Института Мира Соединенных Штатов Гивен Хелф отметил, что Соединенные Штаты уважают и готовы поддержать многовекторную политику Казахстана.

В инвестиционной сфере Казахстану необходимо предложить американской стороне проекты постуглеводородной экономики, ориентированной на «зеленую» мировую экономику, что возможно будет одной из обсуждаемых тем.

По мнению эксперта, США могли бы оказать поддержку Казахстану в развитии технологии уранового топливного цикла, так как многие государства нуждаются в поддержке их ядерной энергетики.

Привлечение американских компаний и их инвестиций будут одним из обсуждаемых вопросов, которое связано с поддержанием связей Казахстана с внешним миром через Средний коридор.

Также развитие логистики Среднего коридора актуальна не только для США, но и Китая. В рамках организации торговых отношений между Китаем и странами Европы, через Центральную Азию.

Соединенные Штаты могут предложить свою помощь в решении водных проблем в Центральной Азии путем консультаций, технической поддержке и экспертных знаний.

По мнению Гивена Хелфа, Соединенные Штаты могут помочь странам Центральной Азии более эффективно сотрудничать на региональном уровне. Поэтому Белый дом оказал большую поддержку инициативе Казахстана по подписанию «Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке» (июль 2022г., г. Чолпон-Ата).