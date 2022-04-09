Пятеро казахстанских боксеров пробились в финал Thailand Open

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Завершились полуфинальные поединки с участием казахстанских боксеров в рамках международного турнира в Таиланде Thailand Open-2022. Пятеро наших соотечественников смогли пробиться в финал состязаний, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

В вечерней сессии на ринг вышли Султан Мусинов, Санатали Тольтаев и Асланбек Шымбергенов. В полуфинальной встрече весовой категории до 63 кг Султан Мусинов победил сокомандника Санатали Тольтаева. Бой завершился со счетом 30-27, 30-27, 30-27, 30-27, 29-28.

Выступающий в весе до 69 кг капитан сборной Казахстана по боксу Асланбек Шымбергенов уверенно победил местного боксера Атичая Фомсапа, нокаутировав его во втором раунде.

Таким образом, в финал Thailand Open прошли пятеро казахстанцев. Ранее путевки в решающий этап выиграли Серик Темиржанов и братья Нурбек и Айбек Оралбай.