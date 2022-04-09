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    18:36, 08 Апрель 2022 | GMT +6

    Пятеро казахстанских боксеров пробились в финал Thailand Open

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Завершились полуфинальные поединки с участием казахстанских боксеров в рамках международного турнира в Таиланде Thailand Open-2022. Пятеро наших соотечественников смогли пробиться в финал состязаний, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    В вечерней сессии на ринг вышли Султан Мусинов, Санатали Тольтаев и Асланбек Шымбергенов. В полуфинальной встрече весовой категории до 63 кг Султан Мусинов победил сокомандника Санатали Тольтаева. Бой завершился со счетом 30-27, 30-27, 30-27, 30-27, 29-28.

    Выступающий в весе до 69 кг капитан сборной Казахстана по боксу Асланбек Шымбергенов уверенно победил местного боксера Атичая Фомсапа, нокаутировав его во втором раунде.

    Таким образом, в финал Thailand Open прошли пятеро казахстанцев. Ранее путевки в решающий этап выиграли Серик Темиржанов и братья Нурбек и Айбек Оралбай.


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