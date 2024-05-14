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    07:30, 14 Май 2024 | GMT +6

    Пятеро иракских военнослужащих погибли в результате атаки ИГ

    Ирак
    Фото: Shafaq News

    Иракский командир и четверо солдат погибли и еще пятеро получили ранения в понедельник в результате нападения боевиков «Исламского государства» на армейский пост на востоке Ирака, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на Reuters.

    Издание со ссылкой на источники в службах безопасности Ирака сообщает, что нападение произошло между провинциями Дияла и Салах ад-Дин — сельской местностью, которая остается очагом активности ячеек боевиков спустя годы после того, как Ирак объявил об окончательной победе над экстремистской группировкой в ​​2017 году.

    Министерство обороны Ирака выступило с заявлением, в котором сообщило, что скорбит о гибели полковника и «ряда героических бойцов полка в результате их реакции на террористическую атаку».

    Сообщается, что силы безопасности отразили атаку, но при этом было много жертв.

    — Члены организации ИГИЛ атаковали блокпост 2-й бригады 91-й дивизии 21-го оперативного командования в деревне Шейх Мохаммед в Метебидже округа Аль-Дор в Салах ад-Дине», — цитирует представителей иракских сил безопасности агентство Shafaq News. Источник уточнил, что атака была успешно отбита.

    По данным иракского издания, в результате теракта погибли командир бригады иракской армии и четверо солдат, и еще восемь получили ранения.

    В последние годы в Ираке наблюдалась относительная стабильность после хаоса, возникшего после вторжения международных сил под руководством США в 2003 году и последовавших за ним годами кровавого межрелигиозного конфликта.

    Как сообщает Reuters, Багдад сейчас пытается вытеснить возглавляемую США международную коалицию, которая помогла победить «Исламское государство», но позже сохранила присутствие в стране в виде военных советников.

    Теги:
    Терроризм Ирак Мировые новости
    Арсен Утешев
    Автор
    Арсен Утешев
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