Пятеро иракских военнослужащих погибли в результате атаки ИГ

Иракский командир и четверо солдат погибли и еще пятеро получили ранения в понедельник в результате нападения боевиков «Исламского государства» на армейский пост на востоке Ирака, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на Reuters.

Издание со ссылкой на источники в службах безопасности Ирака сообщает, что нападение произошло между провинциями Дияла и Салах ад-Дин — сельской местностью, которая остается очагом активности ячеек боевиков спустя годы после того, как Ирак объявил об окончательной победе над экстремистской группировкой в ​​2017 году.

Министерство обороны Ирака выступило с заявлением, в котором сообщило, что скорбит о гибели полковника и «ряда героических бойцов полка в результате их реакции на террористическую атаку».

Сообщается, что силы безопасности отразили атаку, но при этом было много жертв.

— Члены организации ИГИЛ атаковали блокпост 2-й бригады 91-й дивизии 21-го оперативного командования в деревне Шейх Мохаммед в Метебидже округа Аль-Дор в Салах ад-Дине», — цитирует представителей иракских сил безопасности агентство Shafaq News. Источник уточнил, что атака была успешно отбита.

По данным иракского издания, в результате теракта погибли командир бригады иракской армии и четверо солдат, и еще восемь получили ранения.

В последние годы в Ираке наблюдалась относительная стабильность после хаоса, возникшего после вторжения международных сил под руководством США в 2003 году и последовавших за ним годами кровавого межрелигиозного конфликта.

Как сообщает Reuters, Багдад сейчас пытается вытеснить возглавляемую США международную коалицию, которая помогла победить «Исламское государство», но позже сохранила присутствие в стране в виде военных советников.