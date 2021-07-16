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    10:20, 16 Июль 2021 | GMT +6

    Пятеро экс-полицейских получили от 2 до 12 лет колонии в Алматинской области

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    АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Алматинской области вынесен обвинительный приговор в отношении 5 экс–полицейских, признанных виновными в совершении ряда преступлений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В пресс-службе Алматинского областного суда сообщили, что приговор вынесен 28 июня 2021 года. Они обвиняются:

    1) незаконном изготовлении, переработке, приобретении, хранении и перевозке в целях сбыта наркотических средств,

    психотропных веществ, группой лиц по предварительному сговору, должностным лицом с использованием служебного положения (пунктами 1),4) части 3 статьи 297 УК РК);

    2) получении взятки путем вымогательства, группой лиц по предварительному сговору, неоднократно (пунктами 1),2),4) части 3 статьи 366 УК РК);

    3) злоупотреблении должностными полномочиями (части 1 статьи 361);

    4) заведомо незаконном задержании, заключении под стражу или содержание под стражей (часть 1 статьи 414 УК РК);

    5) мошенничестве, с использованием своего служебного положения (пунктом 2), части 3 статьи 190 УК РК).

    Суд, признав подсудимых виновными по предъявленным обвинениям, по совокупности уголовных правонарушений назначил наказание в виде лишения свободы от 2 до 12 лет, и одному 4 года ограничение свободы, в зависимости от роли, степени участия осужденного в совершении преступления, с учетом обстоятельств, смягчающих и отягчающих уголовную ответственность и наказание.

    Не согласившись с данным приговором суда, осужденные подали апелляционные жалобы.

    Доводы изложенные в жалобах осужденных будут рассмотрены вышестоящей инстанцией, которым будет дана соответствующая оценка.


    Теги:
    МВД РК Алматинская область Алматы Суды Правоохранительные органы
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