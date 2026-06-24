Пятеро детей пострадали от укусов каракурта в Мангистау за десять дней

В Мангистауской области за первые десять дней июня зарегистрировано пять случаев укусов каракурта среди детей. Все пострадавшие были госпитализированы, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным областной многопрофильной детской больницы, за весь 2025 год в медучреждение поступили лишь трое детей, пострадавших от укусов каракурта. В этом году только за первые десять дней июня зарегистрировано уже пять таких случаев.

Все дети были госпитализированы в тяжелом состоянии и проходили лечение в отделении реанимации. После стабилизации состояния их перевели в профильные отделения.

По словам специалистов, в летний период активность каракуртов возрастает, поэтому увеличивается и риск встречи с этим опасным пауком.

— Укус каракурта может вызывать сильную боль и жжение. Кроме того, боль распространяется по всему телу, могут наблюдаться мышечные судороги, слабость, повышенное потоотделение, тошнота, рвота, головокружение и учащенное сердцебиение, — отмечают врачи.

Медики рекомендуют при укусе каракурта ограничить подвижность ребенка, промыть место укуса мыльной водой, приложить холодный компресс и как можно скорее обратиться за медицинской помощью. Врачи также подчеркивают, что категорически не следует применять народные методы лечения или самостоятельно разрезать место укуса.

Специалисты советуют родителям уделять особое внимание безопасности детей во время отдыха на природе. Перед тем как надеть одежду или обувь, их необходимо тщательно осматривать и вытряхивать. Также рекомендуется избегать мест, где могут скрываться пауки: камней, кустарников и различных укрытий.

Врачи напоминают, что при подозрении на укус каракурта, особенно если пострадал ребенок, необходимо незамедлительно обращаться за медицинской помощью. Своевременно оказанная помощь позволяет предотвратить тяжелые осложнения и сохранить здоровье.

Ранее сообщалось, что в Мангистауской области увеличилось число пострадавших от укусов каракурта.