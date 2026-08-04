Пятерых виновников лесных пожаров наказали в Жамбылской области

Пожароопасный сезон в регионе начался 26 марта. За четыре месяца огонь успел пройти по 363,85 га государственного лесного фонда. К концу июля лесники насчитали 15 пожаров.

По словам заместителя руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования Медета Уристенова, в пяти случаях удалось установить людей, чьи действия привели к возгораниям.

— Им выписали штрафы на общую сумму 216,3 тыс. теңге. Кроме того, в полном объеме взыскан ущерб, причиненный окружающей среде, в размере 83,9 тыс. теңге, — сообщил он.

По всем 15 пожарам территориальная инспекция приводит отдельный расчет. Общий прямой и косвенный ущерб от огня оценили в 613,7 тыс. теңге. Из этой суммы 34,4 тыс. теңге пришлись на прямые потери, еще 579,3 тыс. теңге — на косвенные.

При этом пятеро установленных виновников — лишь часть общей статистики наказаний. Инспекция учитывает и другие нарушения требований пожарной безопасности в государственном лесном фонде, даже если они не закончились возгоранием. Такие протоколы составили в отношении 109 человек, а сумма штрафов превысила 3,1 млн теңге.

Ответственность коснулась и работников лесных хозяйств. Семерых должностных лиц наказали в административном порядке, еще двоих — в дисциплинарном.

Следить за огнем лесникам приходится на огромной территории — государственный лесной фонд занимает более 4,4 млн гектаров. Это почти треть Жамбылской области. Для раннего обнаружения возгораний здесь работают 65 круглосуточных наблюдательных пунктов и 41 пожарная вышка. За лесом также следят с помощью 17 беспилотников.

Ранее мы рассказывали, что в Жамбылской области с начала года четыре человека погибли при пожарах.