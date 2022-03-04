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    12:24, 04 Март 2022 | GMT +6

    Пятая волна COVID-19 в Алматы подходит к последней фазе - главный санврач

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Пятая волна эпидемии COVID-19 в Алматы подходит к последней фазе своего развития. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач города Касымхан Алпысбайулы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Спикер в ходе брифинга отметил, что Алматы с 27 февраля находится в «зеленой» по коронавирусу. За последние сутки в городе зафиксировано 68 случаев, суточный прирост снизился до 0,03. Неделю назад регистрировалось 144 случая в сутки при суточном приросте 0,04.

    «Пятая волна эпидемии COVID-19 в Алматы подходит к последней фазе своего развития, значительное и быстрое снижение заболеваемости происходит благодаря возрастанию коллективного иммунитета, который составил более 59% (54,6% вакцинированных + 4,5% переболевших за последние шесть месяцев) при высокой эффективности вакцин против заражения штаммом омикрон (заболели только 3,5% привитых) и связанное с этим уменьшение источников инфекции. Ревакцинированы 254 885 человек, получивших вакцинацию более шесть месяцев назад», - заявил Касымхан Алпысбайулы.

    Кроме того главный санврач заметил, что все еще много граждан, уклоняющихся от вакцинации против КВИ и тем самым способствующих продолжению эпидемии в городе.

    Ранее заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Асель Калыкова ответила , рассматривается ли вопрос об отмене масочного режима в городе.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Алматы Минздрав РК
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