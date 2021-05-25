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Пятая тройня родилась с начала года в Туркестанской области

25 Мая 2021, 23:00
Пятая тройня родилась с начала года в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Тюлькубасском районе Туркестанской области родилась тройня. 37-летняя Назипа Янгибаева родила двух девочек и одного мальчика в областном перинатальном центре № 1, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

Новорожденным дали имена Адема, Самира и Ислам. Малыши, родившиеся раньше срока, находятся под наблюдением врачей перинатального центра. В настоящее время здоровью детей ничего не угрожает. Когда выпишут тройняшек, пока неизвестно. Отметим, что семья уже воспитывает сына и двух дочерей. Многодетная мама - домохозяйка, а глава семьи работает водителем.

В прошлом году в областном перинатальном центре № 1 родились 8 746 малышей. С начала текущего года здесь на свет появились 3 108 детей, том числе 72 пары близнецов и две тройни. Врачи центра ежегодно спасают сотни жизней недоношенных детей.

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