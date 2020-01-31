Пять журналов РК индексируются в Scopus – региональный директор компании Elsevier

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пять казахстанских журналов индексируются в базе Scopus. Об этом сегодня на секционном заседании «Актуальные вопросы развития Казахстана» рассказала региональный директор компании Elsevier по Центральной Азии и Азербайджану Алия Оспанова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов задавал мне вопрос: что необходимо нашим журналам, чтобы они вошли в Scopus? Во-первых, нужно понять, что такое лицензирование, технические требования, наличие веб-сайтов. Каждому университету , журналу, которому хочется попасть в Scopus, нужно прежде всего обратить внимание на технические требования и оформление. Совместно с Министерством образования и науки с октября 2019 года мы организовали проект по поддержке научных журналов. В рамках этого проекта мы попытались сделать так, чтобы журналы соответствовали всем требованиям Scopus», - отметила Алия Оспанова.

Спикер подчеркнула, что также предоставляется возможность корректировать научные публикации в Scopus.

«Когда мы говорим о планировании на 2020 год, у нас есть определенные предложения о стратегическом развитии. В первую очередь, хотелось бы отметить совместную работу по улучшению позиций рейтингов университетов. Сегодня также правильно отметили взаимодействие Академии наук и молодых ученых. Очень важно создать такой проект либо программу «Шәкірт-Ұстаз». Сделать так, чтобы наши академики могли обучить молодых ученых, создать своего рода наследие знаний. Мы готовы работать , организовывать различные мероприятия для повышения качества журналов. С этой целью мы организуем тренинги, проводим обучение редакторов научных журналов», - добавила А. Оспанова.

Отметим, количество публикаций шести казахстанских ученых в базе данных Scopus по сравнению с 2011 годом выросло в 34,5 раза, в базе данных Web of Science - в 59 раз. За последние пять лет каждая пятая публикация казахстанских ученых попадала в топ 25% научных журналов мира, а в 2019 году семь казахстанских ученых вошли в 1% самых цитируемых работ в мире в своей предметной области.

Scopus — это крупнейшая в мире библиографическая и реферативная база данных, а также инструмент для отслеживания цитируемости статей, опубликованных в научных изданиях. База данных индексирует научные журналы, материалы конференций и серийные книжные издания, а также «профессиональные» журналы. Разработчиком и владельцем Scopus является издательская корпорация Elsevier.

Фото: www.kaznau.kz