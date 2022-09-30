Пять жительниц Павлодарской области получили гранты Генконсульства США

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Из Павлодарской области на программу «Академия женского предпринимательства» заявки подавали 30 соискательниц. В итоге долларовые гранты получили пять бизнесвумен, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Их проектами стали цех по производству сыра, масла и творога, выпуск сумок ручной работы, птицеводство, изготовление рыбных полуфабрикатов и открытие студии внутренней гармонии. Фонд грантов составил 14 тыс. долларов США, или 6,7 млн тенге.

Как прокомментировал заместитель советника по связям с общественностью Генерального консульства США Чад Кинниар, одно из приоритетных направлений ведомства, помимо поддержки экономики Казахстана и развития двухсторонних отношений – поддержка женского лидерства в бизнесе.

«Мы верим, что страны, где женщины выступают как лидеры, растут, и их экономика развивается быстрее», – подчеркнул американский дипломат.

Координатор по вопросам образования Генконсульства Жанна Токтарова напомнила, что программа действует с 2019 года. Тогда среди 80 стран-участниц оказался и Казахстан.

«Предпринимательство – это риск. Даже в США из десяти бизнесменов только один достигает своей цели и вырастает в сфере», – сказал Чад Кинниар.

Начальник отдела по защите прав предпринимателей и снижению административных барьеров НПП «Атамекен» Мубарак Жакупов добавил, что павлодарки могут обратиться за помощью в палату предпринимателей, если встретят административные барьеры, если понадобятся юридические консультации или другая помощь.

По его словам, по нацпроекту развития предпринимательства из одобренных 1100 проектов 322 приходится на долю женщин с кредитным портфелем на 3,8 млрд тенге.