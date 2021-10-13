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    01:36, 13 Октябрь 2021 | GMT +6

    Пять высокотехнологичных операций сделали детям в Карагандинской области за счет медстрахования

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области с начала 2021 года пятерым детям провели высокотехнологичные операции, в том числе на сердце и головном мозге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Операции выполнены хирургами Многопрофильной больницы №2 (кардиохирургический центр), Многопрофильной больницы имени профессора Х. Ж. Макажанова и областной детской клинической больницы.

    Двух малышей с врожденным пороком сердца прооперировали в Многопрофильной больнице №2. При такой патологии у ребенка в артериях начинает циркулировать частично венозная кровь, он становится «синим» и образуются застои в легких.

    По словам заведующего отделением детской кардиохирургии Жаната Болатбекулы, это критический порок новорожденных. Оперировать нужно в первые две-три недели жизни.

    «Но так получилось, что к нам поступали дети в три-четыре месяца. Если не оперировать, развивается тяжелая пневмония и наступает сердечная недостаточность», – говорит Жанат Болатбекулы.

    Каждая операция продолжалась около трех часов. По ее завершении восстанавливается нормальное кровообращение по двум разделенным кругам кровообращения.

    Дети после операции еще около месяца находились в реанимации. Затем их ждет реабилитационное лечение и наблюдение у кардиолога и педиатра. При выполнении всех рекомендаций врачей дети смогут жить обычной жизнью.

    На оплату каждого такого хирургического вмешательства фонд медицинского страхования направил 2,4 млн тенге. Всего с начала года хирурги области провели пять высокотехнологичных операций детям, за которые фонд медстрахования заплатил 7,2 млн тенге.


    Теги:
    Здравоохранение Карагандинская область
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