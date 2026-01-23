Пять участков для создания экопарков предложили в окрестностях Астаны

Также в совещании приняли участие аким Астаны Женис Касымбек, аким Акмолинской области Марат Ахметжанов, представители госорганов и другие.

— Во исполнение поручения Главы государства, данного 24 декабря 2025 года на совещании по вопросам развития города Астаны, касательно необходимости создания экопарков в пригородных зонах мегаполисов и областных центров министерством разработаны и направлены в акиматы областей, городов республиканского значения для применения в работе рекомендуемые стандарты создания, развития и эксплуатации экологических парков (экопарков) для акиматов, — сообщил Ерлан Нысанбаев.

Экопарки должны соответствовать принципам минимального вмешательства с приоритетом естественных ландшафтов, местных растений и щадящей рекреации, а вся инфраструктура — тропы, освещение, зоны отдыха и санитарные узлы — создаётся в строго необходимом объёме и экологичном исполнении, с последующим управлением и регулярным экологическим мониторингом как частью долгосрочного устойчивого развития города.

Фото: Фото: Министерство экологии и природных ресурсов

В настоящее время министерством предлагается 5 земельных участков для создания экопарков вблизи столицы:

велодорожка от поселка Уркер до шоссе Каркаралы вдоль объездной дороги — ориентировочно площадь 200 га (черта города);

в районе села Кызылсуат — 124 га (в радиусе до 10 км);

в районе озера Сарыоба — 259 га (в радиусе до 30 км);

вдоль автомобильной трассы Астана — Қорғалжын — 303 га (в радиусе до 20 км);

вдоль автомобильной трассы Астана — Қорғалжын — 197 га (в радиусе до 30 км).

В утверждённом Генеральном плане Астаны до 2035 года предусмотрено озеленение более половины территории столицы: это составит 42 тысячи га из общей площади города 79,7 тысячи га.