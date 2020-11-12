Пять тысяч тестов на COVID-19 в сутки готовы проводить в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - 10 лабораторий в Туркестанской области готовы проводить 5000 ПЦР-тестов в сутки. Всего же в регионе на сегодняшний день проведено около 240 тыс. Тестов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Подготовка к возможной второй волне пандемии идёт полным ходом. В инфекционных стационарах готовы принять 600 пациентов. Также развернут карантинный стационар на 340 коек. В целом, с учетом возможной вспышки эпидемии, в медицинских организациях предусмотрено около 6000 коек. Помимо этого, все лечебные учреждения обеспечены двух-трёхмесячным запасом медикаментов.

Отметим, с начала пандемии в Туркестанской области зарегистрировано 3430 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 3362 больных.

Кроме того, за прошедшие сутки зарегистрировано 2 бессимптомным пациентов. В инфекционных стационарах в настоящее время проходят лечение 44 пациента. Из них 1 больной с диагнозом коронавирусная инфекция, остальные –с вирусной пневмонией.