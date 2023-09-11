Пять тысяч книг раздали бесплатно на книжном фестивале в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На алматинском Арбате в честь Дня города прошел ежегодный книжный фестиваль Kitap Fest Almaty, который собрал более тысячи жителей и гостей мегаполиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Книжный фестиваль Казахстана международного уровня проводится ежегодно с 2014 года при поддержке управления культуры Алматы и Централизованной библиотечной системы города.

По словам основателя книжного фестиваля Жулдыз Омарбек, Kitap Fest - это площадка для свободных креативных и талантливых людей. В этом году мероприятие приурочено ко Дню города, а также посвящено теме «Национальная литература. Национальный язык. Национальные традиции».

Главный координатор Kitap Fest Майра Альжанова добавила, что за 9 лет ежегодный фестиваль стал самым посещаемым и любимой площадкой для алматинцев.

«В июле этого года ко Дню столицы мы провели книжный фестиваль в Астане уже во второй раз. Наш фестиваль посвящен продвижению культуры чтения, проводится с целью повышения общественно-значимого статуса книги и привлечения к чтению различных категорий жителей. Книжный фестиваль - это широкий выбор интерактивных площадок: от встреч с казахстанскими писателями до познавательных мастер-классов для детей. Мы работаем над тем, чтобы привлечь население к чтению, повысить значения книги, культуры и образования, способствовать популяризации казахстанских писателей и их литературных произведений», - отметила она.

На мероприятии была разнообразная программа - книжно-иллюстрированная выставка, встреча с казахстанскими писателями и лидерами мнения, выставка миниатюрных книг, фотоколлаж из архивных фотографии писателей, поэтов, развлекательная программа для детей, конкурсы и викторины, а также ярмарка от крупнейших издательств и книжных магазинов Казахстана. В этом году на книжном фестивале свою продукцию представили свыше 50-ти книжных магазинов и издательств. Было презентовано 28 новых книг.

Кроме того, у гостей фестиваля была возможность обменяться принесенными книгами, купить понравившиеся публикации со скидкой или вовсе взять их совершенно бесплатно. В этом году на книжном фестивале возвели «Книжный лабиринт», где посетителям раздали 5000 бесплатных книг самых разнообразных жанров.

По традиции на фестивале прошла акция «Ауылға кітап», где каждый желающий смог передать книгу в сельские библиотеки Казахстана. В этом году на фестивале собрано около 3 тысяч книг.

Организаторы отметили, что ежегодно благодаря книжному фестивалю 5000 книг раздается бесплатно. По данным Национальной государственной книжной палаты РК, в 2022 году в Казахстане зарегистрировано 4044 наименования книг и брошюр. Больше всего было выпущено в Алматы, Алматинской области.