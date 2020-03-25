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Пять тысяч килограммов мяса раздали многодетным семьям и одиноким пожилым нуротановцы

Автор:  
Еламан Турысбеков
25 Марта 2020, 06:30
Пять тысяч килограммов мяса раздали многодетным семьям и одиноким пожилым нуротановцы

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Представители партии «Nur Otan» продолжают оказывать помощь жителям в рамках партийных проектов «Кедергісіз келешек», «Бақытты отбасы» и «Ардагерлерді ардақтайық», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным пресс-службы партии, производится доставка не только продуктов первой необходимости и гигиенических товаров, но и продуктов сельского хозяйства.

Так, председатель Союза фермеров по Карагандинской области Игорь Жабяк выделил 2000 килограмм картофеля, руководитель крестьянского хозяйства «Волынка» Данияр Сакенов предоставил продуктовые наборы, а предприниматель Айдын Албакай выделил 5000 килограммов мяса говядины.

Раздача мяса была оказана поэтапно: многодетным семьям, гражданам с особыми потребностями и одиноким пожилым людям. Таким образом охвачено 1000 семей.

«Я сама многодетная мама, и понимаю как важно это внимание и поддержка. Главное в такой момент для страны беречь не только родных, но и друг друга», - отметила многодетная мама Меруеш.

Карагандинская область   Благотворительность   Нур Отан  
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