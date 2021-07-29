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Пять тоев выявили за сутки в Туркестанской области

29 Июля 2021 13:50
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Пять тоев выявили за сутки в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Сотрудники местной полицейской службы Мактаральском РОП при проверке соблюдения требований карантинного режима в течение суток выявили пять торжеств, грубо нарушающих санитарно-эпидемиологические нормы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент полиции Туркестанской области.

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По всем выявленным фактам материалы направляются в СЭС для принятия законного решения.

К примеру, в одном из заведений п. Аксукент Мактаральского района представители мобильных групп остановили празднование «Бесик тоя», на который собралось 120 человек. В другом случае, местный житель устроил во дворе своего дома «Кыз узату», куда пригласил свыше 50 гостей. Еще в двух тойханы стражи порядка выявили факты проведения «кудалык тоя», а в третьем заведении остановили «Бесик той» с участием 120 приглашенных гостей.

Собранные участковыми инспекторами материалы по ст. 425 КоАП РК « Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов» направили в СЭС Мактаральского района для привлечения нарушителей к административной ответственности.

Полицейские Туркестанской области просят граждан ответственно относиться к требованиям карантинного режима и беречь себя и окружающих. В случае выявления нарушителей карантина, призванного остановить распространение коронавирусной инфекции, будут привлекать к ответственности. Стражи порядка советуют жителям носить медицинские маски, воздержаться от посещения мест массового скопления людей и держать социальную дистанцию.


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#Туркестанская область   #МВД РК   #Общество   #Коронавирус в РК  
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