Пять суток ареста получила за неуважение к медработнику жительница Кокшетау

Пять суток административного ареста получила 54-летняя жительница города Кокшетау за неуважение к медицинскому работнику. Вызвавшая скорую помощь женщина выражалась по отношению к прибывшему фельдшеру нецензурной бранью и даже, по словам самого медика, хотела применить физическую силу, передает корреспондент агентства Kazinform.

— В этот день в 3 часа ночи поступил вызов с жалобами на давление и головную боль. По прибытии на вызов увидели, что пациентка была в алкогольном опьянении. Все, что от меня требовалось, я сделала. Измерила давление, сделал ЭКГ, после чего пациентка начала агрессировать на меня, выражалась нецензурной бранью, хотела применить физическую силу… Она говорила, что спать хочет и требовала от меня сделать ей какую-нибудь инъекцию, я ей объяснила, что мы работаем по протоколу, и я не могу ей ничего сделать в таком ее состоянии, — поделилась с Kazinform фельдшер скорой помощи Гулнур Маукен.

Постановлением специализированного суда по административным правонарушениям города Кокшетау жительница областного центра была подвергнута административному аресту сроком на пять суток по статье «Воспрепятствование законной деятельности медицинских и (или) фармацевтических работников». Как следует из постановления, женщина не работает и уже имеет неоплаченные штрафы.

— Это не единичный случай проявления неуважения и физической силы в отношении наших медицинских работников. На данный момент у нас находится на стадии досудебного расследования уголовное дело по применению физической силы и насилия в отношении также фельдшера нашего отделения скорой помощи при городской поликлинике. Ждем, когда данный материал поступит в суд, — добавил юрист центральной городской поликлиники г. Кокшетау Ерболат Темирбеков.

Напомним, в Караганде в районном суде А. Бокейхана рассматривают уголовное дело по нападению на водителя скорой помощи. Суд транслируется в онлайн-режиме.