Пять случаев гибели на воде зарегистрировали в Акмолинской области за выходные

За минувшие выходные в Акмолинской области на водоемах погибли пять человек, в том числе трое детей, передает агентство Kazinform со ссылкой на ДЧС региона.

По данным ведомства, один человек утонул, еще четверо погибли в результате несчастных случаев на воде.

Трагедии произошли в запрещенных для купания местах в Кокшетау, а также в Аршалынском, Целиноградском и Астраханском районах.

С начала купального сезона на водоемах области погибли 15 человек.

Основными причинами происшествий спасатели называют купание в состоянии алкогольного опьянения, отдых в необорудованных местах и переоценку собственных сил.

ДЧС Акмолинской области призывает жителей и гостей региона соблюдать правила безопасности, не оставлять детей без присмотра и выбирать для купания только специально оборудованные места.

Ранее сообщалось о том, что двое детей утонули в Акмолинской области.