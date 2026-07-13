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    Пять случаев гибели на воде зарегистрировали в Акмолинской области за выходные

    За минувшие выходные в Акмолинской области на водоемах погибли пять человек, в том числе трое детей, передает агентство Kazinform со ссылкой на ДЧС региона.

    Трое подростков утонули в ЗКО
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    По данным ведомства, один человек утонул, еще четверо погибли в результате несчастных случаев на воде.

    Трагедии произошли в запрещенных для купания местах в Кокшетау, а также в Аршалынском, Целиноградском и Астраханском районах.

    С начала купального сезона на водоемах области погибли 15 человек.

    Основными причинами происшествий спасатели называют купание в состоянии алкогольного опьянения, отдых в необорудованных местах и переоценку собственных сил.

    ДЧС Акмолинской области призывает жителей и гостей региона соблюдать правила безопасности, не оставлять детей без присмотра и выбирать для купания только специально оборудованные места.

    Ранее сообщалось о том, что двое детей утонули в Акмолинской области.

    Утонувшие Регионы Казахстана Акмолинская область
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор