Пять пожаров за сутки ликвидировали в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки спасатели ВКО ликвидировали пять пожаров, вынесли два газовых баллона. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС.

В Усть-Каменогорске произошло сразу три пожара по причине несоблюдения требований пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. По улице Дальневосточная горели деревянные конструкции чердачного помещения, утеплителя. Спасатели справились с огнем на площади 40 кв.м.

На территории дачного общества «Мичуринец» огонь охватил дом на площади 31 кв.м. По улице Северная в нежилом частном двухэтажном доме в помещении кухни горели деревянные конструкции напольного покрытия, оконные рамы, мебель на общей площади 6 кв.м. Спасателями из горящего помещения вынесен газовый баллон.

В городе Семее по этой же причине на территории дачного общества «Бобровка» загорелся дом и конструкции кровли топки. Огонь был ликвидирован на площади 120 кв.м. Пожарными вынесен 1 газовый баллон.

В районе Алтай произошел пожар в жилом доме. Горели деревянные конструкции кровли, потолочные перекрытия, мебель, бытовая техника личные вещи, а также деревянные конструкции летней кухни. Огонь также охватил автомобиль «Фольксваген». Спасателями полностью ликвидирован пожар на площади 63 кв.м. Причина пожара - неосторожное обращение с агрегатом повышенной опасности.

В регионе с начала 2022 года произошло более 20 пожаров связанных с нарушениями мер безопасности при эксплуатации печного отопления.

«Зимой чаще всего возгорания возникают из-за перекала печей, появления в кирпичной кладке трещин, выпадения из топки или зольника тлеющих углей, а также в результате применения для растопки горючих и легковоспламеняющихся жидкостей. Чтобы свести к минимуму риск пожара, топите печь правильно», - отмечают специалисты ДЧС ВКО.

ДЧС ВКО напоминает: «Топку печи нужно прекращать не позднее, чем за три часа до того, как ложитесь спать. Заслонку печи следует закрывать только после исчезновения синих огоньков над углями. Золу, шлак следует удалять в специально отведенное место, расположенное на расстоянии не менее 15 метров от сгораемых строений.

В домах и квартирах регулярно проверяйте розетки, вилки и провода. Следите за состоянием обогревательных приборов: если какие-то его части вышли из строя, но их можно заменить, сделайте это сразу же, не откладывая в долгий ящик.

Электрообогреватель должен находиться на безопасном расстоянии от штор, мебели и от прочей мелкой и крупной бытовой техники. Ставить его следует только на пол, а в случае, если вы приобрели конвектор, то крепить на специальных подставках на небольшом расстоянии от пола».