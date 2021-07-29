Пять пожаров за сутки ликвидировали спасатели в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Пять возгораний ликвидировали за сутки в разных городах Восточно-Казахстанской области сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям региона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

28 июля в 11:39 в Уланском районе села Желдиозек во дворе жилого дачного дома загорелась кровля бани и гаража. Огнеборцы справились с огнем на общей площади 96 кв метров. Благодаря грамотным действиям пожарных удалось спасти помещение гаража и находящиеся внутри стройматериалы.

В этот же день в 19:38 в Усть-Каменогорске в переулке Тургенева, во дворе жилого частного дома горели деревянные конструкции внутренней обшивки, перекрытия бани. Спасателями огонь был остановлен на площади 6 кв метров, оперативные действия позволили предотвратить дальнейшее распространение пламени. Несоблюдение требований пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи стало причиной случившегося.

Также на территории дачного общества «Пищевик-1» огонь распространился на дом и мебель на общей 24 кв метров. Предварительная причина пожара – несоблюдение требований пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования.

Помимо этого, в Семее по улице Гражданская, в частном жилом доме загорелись деревянные конструкции наружной обшивки, кровли, оконных блоков, мебели. Как оказалось, искра от короткого замыкания электросчетчика попала на складируемое вблизи дома сено. Затем пламя охватило стену жилого помещения. До прибытия пожарных подразделений самостоятельно покинул дом сын хозяина, 2007 года рождения. Прибывшими пожарными огонь полностью ликвидирован на общей площади 30 кв метров, а также горящее сено 0,6 тонн.

Специалистами отрабатывается причина - несоблюдение требований пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электропроводов.

Еще один случай произошел 29 июля в 02:24 по улице Панфилова в городе Шемонаиха. Там случился пожар в доме барачного типа на 6 хозяев. Одна квартира оказалась нежилой. Огонь молниеносно охватил кровлю дома, также горели стены оконные и дверные блоки, мебель, личные вещи в квартирах. На момент прибытия пожарных подразделений на улице был обнаружен труп мужчины 1989 года рождения. Огнеборцами в 05:20 в ходе разбора конструкций обрушившейся кровли и перекрытий дома обнаружен труп, личность и пол которого устанавливается. Спасателями огонь полностью ликвидирован на площади 280 кв метров. В тушении было задействовано 11 человек личного состава и 3 единицы техники. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

Напомним, недавно семья погибла при пожаре в дачном массиве в городе Риддер.