+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 31 °С
Алматы: 27 °С
USD 426 EUR 499.44
RUB 5.75 CNY 65.7
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Пять пожаров с периодичностью в один час произошли в СКО

24 Августа 2021 19:00
Поделиться:
Пять пожаров с периодичностью в один час произошли в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за минувшую неделю зарегистрировали восемь пожаров, пять из которых произошли в Кызылжарском районе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Мусоровоз сгорел на объездной дороге в Петропавловске
Ребенок утонул во время рыбалки в СКО Два удара ножом нанес алматинец своему сопернику по армрестлингу 37 тонн сена сгорело в Жамбылской области

Начальник отдела по чрезвычайным ситуациям Кызылжарского района Аслан Ахметжанов сообщил, что пожары происходили в один день с периодичностью в один час.

«Утром на пульт 101 райцентра Бесколь поступило сообщение о возгорании в селе Петерфельд. Буквально через час загорелся продуктовый магазин в самом Бесколе. Крупный пожар произошел в селе Знаменское. Сгорели два сарая, три гаража, автомобиль «Toyota RAV4» 2020 года выпуска, две бани. Погибли 30 поросят и 500 кур. Общая площадь пожара составила 180 квадратных метров. Удалось предотвратить возгорание жилого дома. Предварительная причина пожара - попадание малокалорийного источника огня», - рассказал А. Ахметжанов.

Начальник управления государственного пожарного контроля Дмитрий Растихин добавил, что с начала года по области произошло 458 пожаров, погибли 36 человек, 35 – получили травмы. Материальный ущерб составил 175 млн тенге. Наибольшее количество пожаров - более 70% - приходится на жилой сектор. Возросло в этом году количество лесных пожаров. Уже зарегистрировали 33, тогда как в прошлом году за такой же период произошло 20 лесных пожаров.


Подписывайтесь на наш канал:

#Северо-Казахстанская область   #Происшествия   #МЧС   #Пожар  
Поделиться:

Автор:

Олеся Жуковень

Новости по теме
Мусоровоз сгорел на объездной дороге в Петропавловске
Ребенок утонул во время рыбалки в СКО
Два удара ножом нанес алматинец своему сопернику по армрестлингу
37 тонн сена сгорело в Жамбылской области
Популярное
1 Новый прогноз эпидситуации в Казахстане дал Алексей Цой
2 Сколько вакцинированных заболело в Казахстане
3 Как столичные школы готовятся к началу учебного  года в традиционном формате
4 В Алматы уменьшилось количество больных в стационарах
5 Какой документ освобождает от вакцинации против коронавируса
6 Токтар Аубакиров госпитализирован с коронавирусом
Читайте также
Два удара ножом нанес алматинец своему сопернику по армрестлингу
Тайфун Омаис: дома затоплены водой, более 1100 человек эвакуированы в Южной Корее
Новый прогноз эпидситуации в Казахстане дал Алексей Цой
Сколько вакцинированных заболело в Казахстане
Как столичные школы готовятся к началу учебного  года в традиционном формате
В Алматы уменьшилось количество больных в стационарах
Какой документ освобождает от вакцинации против коронавируса
Токтар Аубакиров госпитализирован с коронавирусом
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив