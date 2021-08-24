Пять пожаров с периодичностью в один час произошли в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за минувшую неделю зарегистрировали восемь пожаров, пять из которых произошли в Кызылжарском районе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Начальник отдела по чрезвычайным ситуациям Кызылжарского района Аслан Ахметжанов сообщил, что пожары происходили в один день с периодичностью в один час.

«Утром на пульт 101 райцентра Бесколь поступило сообщение о возгорании в селе Петерфельд. Буквально через час загорелся продуктовый магазин в самом Бесколе. Крупный пожар произошел в селе Знаменское. Сгорели два сарая, три гаража, автомобиль «Toyota RAV4» 2020 года выпуска, две бани. Погибли 30 поросят и 500 кур. Общая площадь пожара составила 180 квадратных метров. Удалось предотвратить возгорание жилого дома. Предварительная причина пожара - попадание малокалорийного источника огня», - рассказал А. Ахметжанов.

Начальник управления государственного пожарного контроля Дмитрий Растихин добавил, что с начала года по области произошло 458 пожаров, погибли 36 человек, 35 – получили травмы. Материальный ущерб составил 175 млн тенге. Наибольшее количество пожаров - более 70% - приходится на жилой сектор. Возросло в этом году количество лесных пожаров. Уже зарегистрировали 33, тогда как в прошлом году за такой же период произошло 20 лесных пожаров.