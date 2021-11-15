Пять пожаров ликвидировали спасатели за выходные в ВКО
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – 807 пожаров в жилом секторе тушили с начала года пожарные ВКО, пять из них в минувшие выходные, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.
В городе Риддере по улице Изобильная в гараже, расположенном во дворе жилого частного дома, в горел деревянный стеллаж. Спасатели, прибыв на место происшествия, ликвидировали огонь на площади 10 квадратных метров.
В городе Семее горели деревянные конструкции дома, потолочные перекрытия, оконные и дверные блоки, мебель, личные вещи. Огнеборцы справились с огнем на общей площади 30 м.кв. Несоблюдение требований пожарной безопасности – предварительная причина пожара.
В Бескарагайском районе во дворе жилого дома горели деревянные конструкции кровли, потолочные перекрытия, внутренняя обшивка бани на площади 12 квадратных метров. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.
В городе Риддере по улице Горноалтайская в двухэтажном многоквартирном доме в квартире на втором этаже в помещении спальни горели деревянные конструкции потолочных перекрытый, мебели, а также бытовая техника и личные вещи. Пламя ликвидировали на площади 10 квадратных метров. Предварительная причина пожара – несоблюдение требований пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования.
В Усть-Каменогорске по улице Гражданская во дворе жилого частного дома горели деревянные конструкции потолочных перекрытий, стен, внутренней обшивки бани на площади 10 квадратных метров. Предварительная причина – несоблюдение требований пожарной безопасности.
В ВКО с начала года в жилом секторе произошло 807 пожаров.
- «Тараз» стал обладателем Кубка Казахстана 2021 по волейболу среди мужских команд
- Двое рыбаков провалились под лед на Бухтарминском водохранилище
- Тело убитой девочки ищут полицейские Семея
- Как действовать во время возгорания в автомобиле – рекомендации спасателей ДЧС ВКО
- Мужчина погиб при пожаре в ВКО
- 1,4 млн квадратов жилья строится в ВКО
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана