Пять пожаров ликвидировали спасатели за выходные в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – 807 пожаров в жилом секторе тушили с начала года пожарные ВКО, пять из них в минувшие выходные, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

В городе Риддере по улице Изобильная в гараже, расположенном во дворе жилого частного дома, в горел деревянный стеллаж. Спасатели, прибыв на место происшествия, ликвидировали огонь на площади 10 квадратных метров.

В городе Семее горели деревянные конструкции дома, потолочные перекрытия, оконные и дверные блоки, мебель, личные вещи. Огнеборцы справились с огнем на общей площади 30 м.кв. Несоблюдение требований пожарной безопасности – предварительная причина пожара.

В Бескарагайском районе во дворе жилого дома горели деревянные конструкции кровли, потолочные перекрытия, внутренняя обшивка бани на площади 12 квадратных метров. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

В городе Риддере по улице Горноалтайская в двухэтажном многоквартирном доме в квартире на втором этаже в помещении спальни горели деревянные конструкции потолочных перекрытый, мебели, а также бытовая техника и личные вещи. Пламя ликвидировали на площади 10 квадратных метров. Предварительная причина пожара – несоблюдение требований пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования.

В Усть-Каменогорске по улице Гражданская во дворе жилого частного дома горели деревянные конструкции потолочных перекрытий, стен, внутренней обшивки бани на площади 10 квадратных метров. Предварительная причина – несоблюдение требований пожарной безопасности.

В ВКО с начала года в жилом секторе произошло 807 пожаров.