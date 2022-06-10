10 Июня 2022 14:50

Пять поездов и 28 автобусов будут курсировать до Алаколя из Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В этом году по направлению побережья озера Алаколь в Алматинской области предусмотрены 11 железнодорожных рейсов из Нур-Султана, Алматы, Семея, Усть-Каменогорска. Также до поселков Акши и Коктума будут курсировать автобусы из Талдыкоргана и Алматы, а аэропорт города Ушарала еще не открыт, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В управлении туризма Алматинской области сообщили, что в направлении озера Алаколь предусмотрено 11 поездов: три ж/д рейса из столицы, пять из Алматы, по одному из Усть-Каменогорска и Семея. 9 из 11 рейсов будут осуществляться через АО «Пассажирские перевозки», два рейса частными компаниями-перевозчиками.

Ранее аким Алматинской области Канат Бозумбаев заявил, что в новом курортном сезоне к озеру Алаколь будут курсировать улучшенные поезда. Также предусмотрены автобусные рейсы.

«Ежегодно в летний период открываются движения автобусов по регулярному внутриобластному маршруту «Талдыкорган-Акши-Коктума», а также по регулярному межобластному маршруту «Алматы-Акши-Коктума». Курсирование автобусов будет осуществляться ежедневно с автовокзала Талдыкоргана и «Сайран» в Алматы. В данных направлениях курсируют автобусы, рассчитанные на 50 мест», - отметили в управлении туризма.

На внутриобластном маршруте «Талдыкорган-Акши-Коктума» будет задействовано 12 автобусов. Стоимость билета 4 тыс. тенге. На межобластном маршруте «Алматы-Акши-Коктума» - 28 автобусов. Стоимость билета 6 тыс. тенге.

В настоящее время Алматинским областным филиалом АО «НК «КазАвтоЖол» ведется реконструкция автомобильных дорог республиканского значения «Талдыкорган-Калбатау-Усть-Каменогорск», 313,5 км и «Ушарал-Достык», 0-184 км. Также проводится средний ремонт автомобильной дороги «Кабанбай-Коктума», 44-58 и 64-97 км.

В «КазАвтоЖол» в прошлом году сообщали, что ремонт автомобильной дороги в сторону озера Алаколь - «Ушарал - Достык» закончится в 2022 году.

На сегодня ведется реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта Ушарала.

В прошлом году в Комитете гражданской авиации сообщили, что на реконструкцию взлетно-посадочной полосы выделено 4,7 млрд тенге. Реконструкция позволит принимать среднемагистральные реактивные воздушные суда A-320, B-757, B-737, CRJ 200, Embraer 190, эксплуатируемые казахстанскими авиакомпаниями.