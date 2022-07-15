Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Пять общежитий для работников здравоохранения построят в столице
15 Июля 2022 12:01

Пять общежитий для работников здравоохранения построят в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пять общежитий для работников здравоохранения планируют построить в столице. Об этом сообщил руководитель управления общественного здравоохранения города Нур-Султана Тимур Муратов на заседании в акимате по вопросам эпидситуации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата.

По информации Тимура Муратова, запланировано строительство крупных инфраструктурных проектов - нового перинатального корпуса, пяти общежитий для работников здравоохранения и многопрофильной городской детской больницы и другие.


Новости по теме
Темпы заболеваемости коронавирусом резко выросли в Алматинской и Жетысуской областях
Три случая серозного менингита зарегистрировано в Акмолинской области
Очередная кормушка для чиновников – экономист о системе ОСМС
Читайте также
Темпы заболеваемости коронавирусом резко выросли в Алматинской и Жетысуской областях
Три случая серозного менингита зарегистрировано в Акмолинской области
Очередная кормушка для чиновников – экономист о системе ОСМС
Свыше полумиллиона астанчан вакцинировались от коронавируса
Около 100 случаев КВИ в сутки регистрируют три недели в Нур-Султане
Более 5 тыс. казахстанцев лечатся от COVID-19
Выздоровели от ковида 260 человек в Казахстане
Коронавирусом заболели 1257 человек в Казахстане
Популярное
1 Система ОСМС оказалась неэффективной - Касым-Жомарт Токаев
2 Расследуются 16 уголовных дел по созданию и руководству ОПГ – МВД РК
3 Касым-Жомарт Токаев напомнил акимам о программе повышения доходов населения
4 Коронавирусом в Алматы болеют больше всего дети - врач
5 Рейдерскую группу по захвату известных бизнес-структур задержали в Алматы

Лента новостей

Архив