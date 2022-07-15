15 Июля 2022 12:01

Пять общежитий для работников здравоохранения построят в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пять общежитий для работников здравоохранения планируют построить в столице. Об этом сообщил руководитель управления общественного здравоохранения города Нур-Султана Тимур Муратов на заседании в акимате по вопросам эпидситуации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата.

По информации Тимура Муратова, запланировано строительство крупных инфраструктурных проектов - нового перинатального корпуса, пяти общежитий для работников здравоохранения и многопрофильной городской детской больницы и другие.

