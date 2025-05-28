Пять объектов водоснабжения появятся за счет возвращенных активов в Шу

В микрорайоне Горгаз города Шу Шуского района Жамбылской области состоялась торжественная церемония закладки капсулы времени, приуроченная к началу строительства водопровода.

В мероприятии приняли участие прокурор района, исполняющий обязанности акима района, старейшины села и местные жители.

Фото: прокуратура Жамбылской области

Во время церемонии участники поздравили местных жителей с началом строительных работ и выразили уверенность в том, что реализация этих проектов наглядно демонстрирует конкретные результаты мероприятий по возврату активов в интересах населения.

В рамках эффективного использования возвращённого капитала для общественных нужд Шуского района выделено финансирование на пять объектов водоснабжения. На сегодняшний день строительные работы уже начаты на 3 из них.

Ранее сообщалось, что впервые за 58 лет реконструируют Кировское водохранилище в ЗКО.