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    11:22, 28 Май 2025 | GMT +5

    Пять объектов водоснабжения появятся за счет возвращенных активов в Шу

    В результате работы органов прокуратуры за счет возвращенных активов выполняются строительные и монтажные работы на социальных объектах, передает агентство Kazinform.

    Пять объектов водоснабжения профинансированы за счет возвращенных активов в Шу
    Фото: прокуратура Жамбылской области

    В микрорайоне Горгаз города Шу Шуского района Жамбылской области состоялась торжественная церемония закладки капсулы времени, приуроченная к началу строительства водопровода.

    В мероприятии приняли участие прокурор района, исполняющий обязанности акима района, старейшины села и местные жители.

    Пять объектов водоснабжения профинансированы за счет возвращенных активов в Шу
    Фото: прокуратура Жамбылской области

    Во время церемонии участники поздравили местных жителей с началом строительных работ и выразили уверенность в том, что реализация этих проектов наглядно демонстрирует конкретные результаты мероприятий по возврату активов в интересах населения.

    В рамках эффективного использования возвращённого капитала для общественных нужд Шуского района выделено финансирование на пять объектов водоснабжения. На сегодняшний день строительные работы уже начаты на 3 из них.

    Ранее сообщалось, что впервые за 58 лет реконструируют Кировское водохранилище в ЗКО.

    Теги:
    Возврат активов Регионы Вода Жамбылская область Прокуратура
    Карлыгаш Бокаева
    Карлыгаш Бокаева
    Автор
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