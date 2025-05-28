Впервые за 58 лет реконструируют Кировское водохранилище в ЗКО
Первая за 58 лет капитальная реконструкция Кировского водохранилища проходит в Западно-Казахстанской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства водных ресурсов и ирригации РК.
На сегодня полностью завершен ремонт подводящего канала «Кушум» длиной более 4 км. На 84% завершен ремонт плотины водохранилища – реконструировано около 1,5 км.
- Ремонт сбросного канала завершен на 69%, ремонт Первомайского магистрального канала – на 66%. Строительство контрольно-пропускных пунктов и системы электроснабжения на водохранилище завершены на 80%. До конца этого года Министерство водных ресурсов и ирригации планирует полностью завершить все ремонтные работы на Кировском водохранилище, - сообщили в ведомстве.
Реализация проекта повысит надежность Кировского водохранилища и обеспечит бесперебойную подачу поливной воды потребителям. Реконструкция позволит увеличить объем объекта и улучшить его функциональность, обеспечив полив более 12 тысяч га земель Западно-Казахстанской области.
Кировское водохранилище введено в эксплуатацию в 1967 году, объем объекта – 62,9 млн кубометров. Водохранилище является частью Урало-Кушумской оросительно-обводнительной системы.
- Согласно Концепции развития системы управления водными ресурсами, наше министерство намерено провести комплексную реконструкцию 37 водохранилищ. В прошлом году завершилась первая за 36 лет реконструкция Актюбинского водохранилища. На сегодня его объем составляет 245 млн кубометров. Продолжается реконструкция Капшагайского водохранилища в Туркестанской области, – сообщил вице-министр водных ресурсов и ирригации Ерболат Ибрайханов.