Впервые за 58 лет реконструируют Кировское водохранилище в ЗКО

На сегодня полностью завершен ремонт подводящего канала «Кушум» длиной более 4 км. На 84% завершен ремонт плотины водохранилища – реконструировано около 1,5 км.

- Ремонт сбросного канала завершен на 69%, ремонт Первомайского магистрального канала – на 66%. Строительство контрольно-пропускных пунктов и системы электроснабжения на водохранилище завершены на 80%. До конца этого года Министерство водных ресурсов и ирригации планирует полностью завершить все ремонтные работы на Кировском водохранилище, - сообщили в ведомстве.

Реализация проекта повысит надежность Кировского водохранилища и обеспечит бесперебойную подачу поливной воды потребителям. Реконструкция позволит увеличить объем объекта и улучшить его функциональность, обеспечив полив более 12 тысяч га земель Западно-Казахстанской области.

Кировское водохранилище введено в эксплуатацию в 1967 году, объем объекта – 62,9 млн кубометров. Водохранилище является частью Урало-Кушумской оросительно-обводнительной системы.