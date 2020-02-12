Новости
Пять новых школ построят в этом году в Актюбинской области
12 Февраля 2020 19:05
Поделиться:
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в здании центра искусств прошел отчет акима области Ондасына Уразалина по итогам социально-экономического развития региона за 2019 год и задачах на 2020 год. Как отметил в своем докладе аким, в целях ликвидации проблемы трехсменных и аварийных школ в Актюбинской области в этом году будет введено в строй 5 новых школ, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по темеАскар Мамин провел совещание по вопросам развития Шымкента Бакытжану Сагинтаеву представили проекты современных ЖК в Алматы Когда начнется строительство развязки на Сейфуллина-Жансугурова в Алматы
Аким Актюбинской области Ондасын Уразалин отметил, что по итогам реализации государственной программы развития образования и науки на 2016-2019 годы, достигнуты все намеченные показатели.
«В эксплуатацию введен 21 детский сад на 2000 мест. Это позволило достигнуть 100% охвата детей от 3 до 6 лет дошкольным воспитанием и обучением. Регистрация и выдача направлений в детский сад переведены в электронный формат. В детских садах решен вопрос выплаты скидки в 70% на питание детей из семей, получающих адресную социальную помощь. Также введены в эксплуатацию 12 школ, что позволит решить проблему 5 трехсменных, 7 аварийных и старых школ», - рассказал глава региона.
Большое внимание уделяется реконструкции, капитальному ремонту и модернизации зданий аварийных школ.
«В целях ликвидации трехсменных и аварийных школ, а также дефицита ученических мест в текущем году будет введено в эксплуатацию 5 школ на 1880 мест. За счет частных инвестиций в микрорайоне Батыс-2 ведется строительство 2 школ на 1800 мест», - сказал аким области.
Аким также сообщил, что в 2020 году в рамках ГЧП планируется реализация проектов по обеспечению общежитием более чем 500 студентов автодорожного, медицинского и политехнического колледжей.
Ключевые слова: Актюбинская область, Образование, Строительство,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Определить масштабы ущерба от финансовой пирамиды поручил аким Актюбинской области
- Как повлияет строительство спорткомплекса на освещение ботанического сада в Петропавловске
- Аким Актюбинской области: главное достижение независимости - стабильность в обществе
- Решить проблемы столичных дольщиков за три года пообещал Алтай Кульгинов
- Когда начнется строительство развязки на Сейфуллина-Жансугурова в Алматы
- В Нур-Султане выявлены трое подростков, никогда не учившиеся в школе
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
954-047