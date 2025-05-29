Пять новых железнодорожных линий строятся в Казахстане

По его данным, ведется строительство новых линий:

вторые пути Достык — Мойынты,

обводная Алматы,

новые пути Дарбаза — Мактаарал,

Бахты — Аягоз,

Мойынты — Кызылжар,

А также модернизация действующих участков (Алтынколь — Жетыген, Бейнеу — Мангыстау) и внедрение современных систем регулирования (Кызылжар — Саксаульская, Кандыагаш — Тобол, Аксу 1 — Дегелен — Жана-Семей, Шалкар — Бейнеу, Алимбет — Никельтау).

— Уже в середине следующего месяца планируется открыть движение по второму пути на участке Достык — Мойынты. На сегодня все строительные работы завершены на 92%. Запуск проекта позволит увеличить пропускную способность участка в 5 раз (с 12 до 60 пар поездов) и повысить скорость поездов до 1500 км/сутки, — дополнил он.

Кроме того, помимо данных проектов ведется строительство новых железнодорожных линий Дарбаза — Мактаарал и Бахты — Аягоз.

— Реализация проектов позволит увеличить пропускную способность в направлении Центральной Азии дополнительно на 20 млн. тонн и в направлении Китая еще на 25 млн. тонн. Завершение данных проектов планируется в 2026 и 2027 году соответственно, — добавил Ж.Тайжанов.

Ранее мы писали, в Казахстане запущен пассажирский поезд Сиянь — Алматы.

12 дополнительных железнодорожных маршрутов добавят в летний период в Казахстане.

873 вагона закупят в Казахстане до 2030 года.