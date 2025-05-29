Пять новых железнодорожных линий строятся в Казахстане
Реализация проектов позволит увеличить пропускную способность в направлении Центральной Азии и Китая. Об этом на конференции СЦК сообщил председатель Комитета железнодорожного и водного транспорта РК Жанибек Тайжанов, передает корреспондент агентства Kazinform.
По его данным, ведется строительство новых линий:
- вторые пути Достык — Мойынты,
- обводная Алматы,
- новые пути Дарбаза — Мактаарал,
- Бахты — Аягоз,
- Мойынты — Кызылжар,
А также модернизация действующих участков (Алтынколь — Жетыген, Бейнеу — Мангыстау) и внедрение современных систем регулирования (Кызылжар — Саксаульская, Кандыагаш — Тобол, Аксу 1 — Дегелен — Жана-Семей, Шалкар — Бейнеу, Алимбет — Никельтау).
— Уже в середине следующего месяца планируется открыть движение по второму пути на участке Достык — Мойынты. На сегодня все строительные работы завершены на 92%. Запуск проекта позволит увеличить пропускную способность участка в 5 раз (с 12 до 60 пар поездов) и повысить скорость поездов до 1500 км/сутки, — дополнил он.
Кроме того, помимо данных проектов ведется строительство новых железнодорожных линий Дарбаза — Мактаарал и Бахты — Аягоз.
— Реализация проектов позволит увеличить пропускную способность в направлении Центральной Азии дополнительно на 20 млн. тонн и в направлении Китая еще на 25 млн. тонн. Завершение данных проектов планируется в 2026 и 2027 году соответственно, — добавил Ж.Тайжанов.
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