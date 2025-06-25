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    14:53, 25 Июнь 2025 | GMT +5

    Пять недобросовестных микрофинансовых организаций закрыли в Казахстане

    Под видом легального кредитования гражданам навязывали дополнительные сборы, комиссии и страховые платежи, позволяющие обходить установленные ограничения по ставкам вознаграждения, передает агентство Kazinform со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу РК.

    АФМ, коррупция, финпирамиды
    Фото: АФМ РК

    В результате заемщики оказываются в долговой ловушке, вынуждены возвращать суммы, многократно превышающие полученные займы.

    — С начала года закрыто пять недобросовестных микрофинансовых организаций. От таких кредиторов пострадали свыше 300 тысяч граждан, которые переплатили 71 млрд тенге, — говорится в сообщении АФМ. — Прежде чем брать заем, тщательно проверяйте условия. Ваше право — знать, за что вы платите.

    В ведомстве предупреждают, что легальные МФО не работают через обещания «без проверки» и «всем подряд».

    Ранее департаментом АФМ по Актюбинской области пресечена деятельность финансовой пирамиды Harmony Rider Technology.

    Теги:
    Мошенничество Закон и право Кредит АФМ МФО
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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