Пять недобросовестных микрофинансовых организаций закрыли в Казахстане

В результате заемщики оказываются в долговой ловушке, вынуждены возвращать суммы, многократно превышающие полученные займы.

— С начала года закрыто пять недобросовестных микрофинансовых организаций. От таких кредиторов пострадали свыше 300 тысяч граждан, которые переплатили 71 млрд тенге, — говорится в сообщении АФМ. — Прежде чем брать заем, тщательно проверяйте условия. Ваше право — знать, за что вы платите.