Пять недобросовестных микрофинансовых организаций закрыли в Казахстане
Под видом легального кредитования гражданам навязывали дополнительные сборы, комиссии и страховые платежи, позволяющие обходить установленные ограничения по ставкам вознаграждения, передает агентство Kazinform со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу РК.
В результате заемщики оказываются в долговой ловушке, вынуждены возвращать суммы, многократно превышающие полученные займы.
— С начала года закрыто пять недобросовестных микрофинансовых организаций. От таких кредиторов пострадали свыше 300 тысяч граждан, которые переплатили 71 млрд тенге, — говорится в сообщении АФМ. — Прежде чем брать заем, тщательно проверяйте условия. Ваше право — знать, за что вы платите.
В ведомстве предупреждают, что легальные МФО не работают через обещания «без проверки» и «всем подряд».
Ранее департаментом АФМ по Актюбинской области пресечена деятельность финансовой пирамиды Harmony Rider Technology.