Пять мясных ферм создано в Жаркаинском районе Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В этом году в Жаркаинском районе Акмолинской области создано пять мясных ферм с общим поголовьем скота -216 голов. Об этом сообщил аким Жанболат Хамитов, отчитываясь на брифинге об итогах социально-экономического развития Жаркаинского района за 2021 год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам спикера, в своем Послании народу Казахстана Президент особое внимание уделяет агропромышленному комплексу. На развитие агропромышленного комплекса Жаркаинского района в этом году государством было направлено финансовых средств на общую сумму более одного млрд тенге.

«Объем валовой продукции сельского хозяйства составил за январь-октябрь месяцы 31,5 млрд тенге. 95% посевного клина района составили зерновые и зернобобовые культуры. При этом площади зерновых и зернобобовых культур составили 635,3 тысячи га, в том числе пшеницы - 579 тысяч га. И это еще не предел. Имея более 1,2 млн га сельхозугодий, поэтапно планируется увеличение площади посевных до 700 тысяч га за счет увеличения залежных земель сельхозугодий, вовлечение в сельхозоборот, также за счет перевода пастбищ в пашни», - поделился аким.

Несмотря на неблагоприятные погодные условия при средней урожайности 5 центнеров с га, в районе, как было отмечено, собран неплохой урожай. В республиканский запас внесено более 307,8 тысячи тонн зерна. В отчетном году аграриями района приобретено 182 единицы сельскохозяйственной техники на сумму 2,1 млрд тенге. А это 19 тракторов, 10 погрузчиков, 6 комбайнов и 8 посевных комплексов.

«Основным направлением развития сельского хозяйства остается развитие животноводства. Субсидирование этой отрасли составило более 33,4 млн тенге. На 100,2% наблюдается рост поголовья КРС, на 104,3% - увеличилось поголовье овец и коз, лошадей - на 122,7%. Производство мяса в живом весе, молока и яиц возросло более чем на 100 процентов», - отметил Ж. Хамитов.

В кормопроизводстве заготовлено 100 % годового запаса сена. Зимовка скота проходит в штатном режиме.

«В этом году создано пять мясных ферм с общим поголовьем 216 голов. Успешно развивается животноводство в селах Отрадное, Львовское, Ушкарасу и других. В селе Тасоткель создана молочно-товарная ферма семейного типа на 100 голов КРС молочной породы. Открыт молочный цех по немецкой технологии в селе Тасоткель, расширен ассортимент и объемы выпускаемой продукции до трех тонн. В перспективе увеличение производства до пяти тонн. Перспективной задачей остается увеличение поголовья сельскохозяйственных животных», - резюмировал спикер.