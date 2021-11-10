Пять миллионов тенге выманила аферистка у жителя Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Туркестанской области задержали аферистку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой ДП области.

В дежурную часть Толебийского РОП с заявлением обратился местный житель, ставший жертвой мошенничества.

Как рассказал потерпевший, в марте 2021 года малознакомая женщина, войдя в доверие и обещая помочь получить тендер, выманила у него 5 000 000 тенге. Однако, спустя месяцы, под различными предлогами аферистка так и не выполнила обещанного и не вернула денег.

Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК «Мошенничество». Полицейские Толебийского РОП провели оперативно-розыскные мероприятия с целью задержания аферистки, обманувшую жителя района на крупную сумму.

В результате принятых мер стражи порядка установили подозреваемую и доставили в районный отдел. В ходе следствия выяснилось, что женщина обманным путем завладела деньгами еще одного потерпевшего в сумме одного миллиона тенге. Полученные денежные средства она потратила на собственные нужды.