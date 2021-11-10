Пять миллионов тенге выманила аферистка у жителя Туркестанской области
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Туркестанской области задержали аферистку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой ДП области.
В дежурную часть Толебийского РОП с заявлением обратился местный житель, ставший жертвой мошенничества.
Как рассказал потерпевший, в марте 2021 года малознакомая женщина, войдя в доверие и обещая помочь получить тендер, выманила у него 5 000 000 тенге. Однако, спустя месяцы, под различными предлогами аферистка так и не выполнила обещанного и не вернула денег.
Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК «Мошенничество». Полицейские Толебийского РОП провели оперативно-розыскные мероприятия с целью задержания аферистки, обманувшую жителя района на крупную сумму.
В результате принятых мер стражи порядка установили подозреваемую и доставили в районный отдел. В ходе следствия выяснилось, что женщина обманным путем завладела деньгами еще одного потерпевшего в сумме одного миллиона тенге. Полученные денежные средства она потратила на собственные нужды.
- Шаговая доступность: как работают объекты «Доктор у дома» в Нур-Султане
- Всё должно быть по порядку: социальный работник рассказала про особенности обучения ребенка с расстройством аутистического спектра
- Шкуру медведя изъяли у браконьера в ВКО
- 30 человек за десять месяцев осудили за коррупцию в Нур-Султане
- Какое наказание понес чиновник за прием на работу осужденного за коррупцию в Нур-Султане
- Предварительные итоги переписи населения в Казахстане станут известны в декабре
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана