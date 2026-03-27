    21:19, 26 Март 2026 | GMT +5

    Пять миллионов потеряла акмолинка из-за несуществующей скидки за интернет

    Мошенники действовали от лица сотрудников АО «Казахтелеком» и предложили женщине скидку на интернет-услуги, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, жительница Бурабайского района лишилась крупной суммы денежных средств из-за очередного интернет-мошенничества.

    — На мобильный телефон потерпевшей поступил звонок от неизвестного лица, представившегося сотрудником АО «Казахтелеком». Звонивший сообщил о возможности получения скидки на услуги интернет-связи и убедил женщину выполнить ряд действий для ее активации, в том числе открыть отправленный файл. После открытия файла мобильное устройство заявительницы перестало функционировать, — поделились подробностями в ведомстве.

    Осознав возможную угрозу, женщина попыталась заблокировать банковские счета и доступ к мобильным приложениям. Однако, получив доступ к устройству, злоумышленники успели перевести пять миллионов тенге с депозитного счета потерпевшей на счета так называемых дропперов.

    — Личности владельцев счетов установлены. Проводятся необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия, — добавили в полиции.

    Стражи порядка в очередной раз призвали граждан быть бдительными: не открывать файлы и ссылки, полученные от неизвестных лиц, даже если они представляются сотрудниками известных компаний или организаций, не устанавливать приложения из непроверенных источников и не предоставлять им доступ к личным данным, не сообщать конфиденциальные данные, в том числе коды из СМС.

    Напомним, ранее мы писали о социальном мошенничестве в Казахстане: как угроза переросла в вопрос нацбезопасности. 

    Оксана Матасова
    Оксана Матасова
