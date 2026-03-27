Пять миллионов потеряла акмолинка из-за несуществующей скидки за интернет

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, жительница Бурабайского района лишилась крупной суммы денежных средств из-за очередного интернет-мошенничества.

— На мобильный телефон потерпевшей поступил звонок от неизвестного лица, представившегося сотрудником АО «Казахтелеком». Звонивший сообщил о возможности получения скидки на услуги интернет-связи и убедил женщину выполнить ряд действий для ее активации, в том числе открыть отправленный файл. После открытия файла мобильное устройство заявительницы перестало функционировать, — поделились подробностями в ведомстве.

Осознав возможную угрозу, женщина попыталась заблокировать банковские счета и доступ к мобильным приложениям. Однако, получив доступ к устройству, злоумышленники успели перевести пять миллионов тенге с депозитного счета потерпевшей на счета так называемых дропперов.

— Личности владельцев счетов установлены. Проводятся необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия, — добавили в полиции.

Стражи порядка в очередной раз призвали граждан быть бдительными: не открывать файлы и ссылки, полученные от неизвестных лиц, даже если они представляются сотрудниками известных компаний или организаций, не устанавливать приложения из непроверенных источников и не предоставлять им доступ к личным данным, не сообщать конфиденциальные данные, в том числе коды из СМС.

