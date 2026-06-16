Пять миллионов фанатов у «Бабушки»: вратарь сборной Кабо-Верде покорил ЧМ-2026

40-летний вратарь сборной Кабо-Верде Возинья, известный среди болельщиков по прозвищу «Бабушка», стал одной из главных сенсаций чемпионата мира по футболу 2026 года, передает корреспондент агентства Kazinform.

Широкую известность вратарю сборной Кабо-Верде Возинье принес матч первого тура группового этапа против сборной Испании. Встреча завершилась неожиданной ничьей со счетом 0:0, а Возинья стал главным героем игры, неоднократно спасая свою команду от пропущенных мячей.

Примечательно, что для опытного голкипера нынешний чемпионат мира стал дебютным в карьере. В матче с действующими чемпионами Европы он совершил семь сэйвов, сохранил ворота в неприкосновенности и был признан лучшим игроком встречи.

Яркое выступление стремительно сделало Возинью звездой соцсетей: всего за несколько часов после финального свистка число его подписчиков выросло с 50 тыс. до более чем 5 миллионов.

После матча эмоции переполнили вратаря — Возинья не смог сдержать слез. Его история уже стала одной из самых обсуждаемых на турнире, а самого Возинью болельщики называют одним из главных открытий чемпионата мира-2026.

Ранее агентство Kazinform публиковало подборку сенсаций, произошедших на Чемпионате Мира по футболу-2026.