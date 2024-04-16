Пять мешков с наркотиками изъяли у жителя Шымкента

Сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Туркестанской области пресекли факт незаконной перевозки наркотиков в особо крупном размере, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

На 601 км трассы Западный Китай – Западная Европа полицейские остановили автомобиль Ford Focus. В багажном отсеке оперативники обнаружили у пассажира пять мешков с содержимым, похожим на наркотическое средство. Изъятые вещества направили на экспертизу. Выяснилось, что это марихуана весом около 80 кг. Подозреваемый оказался жителем Шымкента, ранее судимым за хранение наркотиков.

По факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворен под стражу. Проводится расследование и выясняются все обстоятельства.