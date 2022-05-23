23 Мая 2022 19:08

Пять медицинских объектов построят в этом году в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В 2022 году в Атырау и районах области построят пять медицинских объектов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата региона.

«В 2022 году в области продолжилось строительство объектов сферы здравоохранения. Идет возведение амбулаторий на 25 мест в городских микрорайонах Кокарна и Кара депо, инфекционной больницы на 75 мест в городе Кульсары. Недавно начато строительство амбулатории на 50 мест в микрорайоне Береке, планируется приступить к строительству пристройки на 80 мест для детского реабилитационного центра»,- сообщил заместитель руководителя управления строительства Атырауской области Нурберген Кусаинов.