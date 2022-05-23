Пять медицинских объектов построят в этом году в Атырауской области
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В 2022 году в Атырау и районах области построят пять медицинских объектов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата региона.
«В 2022 году в области продолжилось строительство объектов сферы здравоохранения. Идет возведение амбулаторий на 25 мест в городских микрорайонах Кокарна и Кара депо, инфекционной больницы на 75 мест в городе Кульсары. Недавно начато строительство амбулатории на 50 мест в микрорайоне Береке, планируется приступить к строительству пристройки на 80 мест для детского реабилитационного центра»,- сообщил заместитель руководителя управления строительства Атырауской области Нурберген Кусаинов.
В прошлом году в сфере здравоохранения завершено строительство двух объектов за счет местного бюджета: медпункта на 25 мест в селе Асан Курмангазинского района, здания прачечной в областном перинатальном центре. А также инфекционной больницы на 200 мест в городе Кульсары за счет средств нефтяной компании, работающей в Жылыойском районе.
Как ранее сообщалось, строительство семи школ начнут в этом году в Атырауской области.
Одиннадцать детсадов строят в Атырау.