Пять машин сгорели на штрафстоянке в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске произошло возгорание камыша на территории более трех гектаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, на место возгорания оперативно прибыли пожарные расчеты.

«Из-за порывов ветра и отсутствия подъездных путей произошёл переход огня на территорию специализированной штрафстоянки, принадлежащей отделу жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Петропавловска. В результате пожара повреждены пять легковых автомобилей. Пожар на стоянке ликвидирован, идёт тушение возгорания камыша», - прокомментировали в пресс-службе.

Ликвидацией пожара занимаются 35 сотрудников департамента, восемь - местных исполнительных органов и восемь единиц техники.

Напомним, два дня назад в Петропавловске произошел крупный пожар в дачных сообществах, пострадали около 800 участков.