Пять машин сгорели на штрафстоянке в Петропавловске
По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, на место возгорания оперативно прибыли пожарные расчеты.
«Из-за порывов ветра и отсутствия подъездных путей произошёл переход огня на территорию специализированной штрафстоянки, принадлежащей отделу жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Петропавловска. В результате пожара повреждены пять легковых автомобилей. Пожар на стоянке ликвидирован, идёт тушение возгорания камыша», - прокомментировали в пресс-службе.
Ликвидацией пожара занимаются 35 сотрудников департамента, восемь - местных исполнительных органов и восемь единиц техники.
Напомним, два дня назад в Петропавловске произошел крупный пожар в дачных сообществах, пострадали около 800 участков.