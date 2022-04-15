РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:01, 14 Апрель 2022 | GMT +6

    Пять машин сгорели на штрафстоянке в Петропавловске

    None
    None
    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске произошло возгорание камыша на территории более трех гектаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, на место возгорания оперативно прибыли пожарные расчеты.

    «Из-за порывов ветра и отсутствия подъездных путей произошёл переход огня на территорию специализированной штрафстоянки, принадлежащей отделу жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Петропавловска. В результате пожара повреждены пять легковых автомобилей. Пожар на стоянке ликвидирован, идёт тушение возгорания камыша», - прокомментировали в пресс-службе.

    Ликвидацией пожара занимаются 35 сотрудников департамента, восемь - местных исполнительных органов и восемь единиц техники.

    Напомним, два дня назад в Петропавловске произошел крупный пожар в дачных сообществах, пострадали около 800 участков.


    Теги:
    Пожар Северо-Казахстанская область Происшествия, ЧС Происшествия
    Сейчас читают
    Сегодня, 05:55
    Центр ветеранов открыли в Семее
    Сегодня, 04:04
    Опасный микропластик обнаружили в облаках
    Сегодня, 03:33
    Данир Калдыбеков выиграл турнир ITF Juniors J100 Shymkent Open
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!