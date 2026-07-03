Пять лет пустовавшие вакансии судей закрыли в регионах Казахстана

По словам члена Высшего Судебного Совета РК Жанат Оспановой, в Казахстане повысился интерес к судейской профессии. При этом постоянно увеличивается число кандидатов, ранее не работавших в судебной системе. Об этом она сообщила на брифинге СЦК, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Высший Судебный Совет значительно усилил информационно-разъяснительную работу для представителей юридического сообщества. С начала года проведено 45 онлайн-семинаров, участие в которых приняли свыше 14 тысяч адвокатов, прокуроров, нотариусов, юридических консультантов, частных судебных исполнителей и других представителей сообщества юристов. В результате повысился интерес к судейской профессии и постоянно увеличивается число кандидатов не из судебной системы, — сказала Оспанова.

По ее словам, одним из ключевых результатов системной модернизации кадровой политики стало сокращение кадрового дефицита в судебной системе. По итогам 2025 года Высшему Судебному Совету впервые удалось не только компенсировать естественное выбытие судей, но и обеспечить чистый прирост судейского корпуса. Показатель восполнения кадров превысил 130%, тогда как годом ранее составлял менее 100%. Заполнены 64 вакансии в регионах, которые оставались вакантными в течение пяти лет.

Как сообщила спикер, в результате пересмотра организации конкурсного отбора по поручению председателя Высшего Судебного Совета сроки проведения одного конкурса сокращены почти в четыре раза — с шести месяцев примерно до полутора. При этом все требования к кандидатам сохранены в полном объеме. Благодаря новой организации работы в 2025 году Совет завершил шесть конкурсных процедур, тогда как ранее за год удавалось завершить не более двух–трех. Если в 2024 году было проведено три конкурса, то в 2025 году — уже шесть на замещение 796 судейских должностей.

Также, по словам Оспановой, проведена масштабная реформа квалификационного экзамена. Срок прохождения экзамена сокращен с полутора лет до трех месяцев за счет ежемесячного проведения экзамена, увеличения периодичности проведения психологических тестирований с трех до шести в год и заседаний Квалификационной комиссии до четырех раз в месяц.

Спикер сообщила, что в первом полугодии 2026 года Высшим Судебным Советом проведено четыре квалификационных экзамена, участие в которых приняли 304 кандидата. Первый этап — компьютерное тестирование — успешно прошли 62 кандидата, что свидетельствует о высоких требованиях к претендентам. По итогам всех пяти этапов экзамен успешно завершили 53 человека, или 17,4% от общего числа участников. За аналогичный период прошлого года этот показатель составлял около 16%. Средний возраст успешно сдавших экзамен составил 39 лет, среди них 27 женщин и 26 мужчин, что подтверждает равный доступ к судейской профессии.

Ранее сообщалось о том, что конкурс на поступление в Академию правосудия составил 10 человек на место.