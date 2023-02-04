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Пять лет лишения свободы получил электрик из-за гибели людей при пожаре в Акмолинской области

4 Февраля 2023, 03:29
Пять лет лишения свободы получил электрик из-за гибели людей при пожаре в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области пять лет лишения свободы получил электромонтер, который нарушил требования пожарной безопасности, что стало причиной гибели четырех человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в Кокшетауском городском суде Акмолинской области, трагедия произошла в мае 2022 года в селе Красный Яр. В одной из квартир возникла проблема с электричеством.

«Электромонтер возобновил подачу электроэнергии до квартиры, но устранить проблему внутри квартиры отказался, так как не имел права проводить работы вне границы обслуживания. Хозяева попросили соседа устранить проблему. Мужчина, будучи квалифицированным специалистом по работе в электроустановках, провел замену вышедших из строя проводов, проложил их по деревянной стене и не оборудовал устройством для предотвращения пожара. В ту же ночь в квартире произошел пожар, погибли четыре человека: двое несовершеннолетних детей и их родители», - поделились в ведомстве.

Вина подсудимого доказана его частичным признанием, показаниями потерпевших и свидетелей, протоколом осмотра места происшествия, заключением судебно-медицинского эксперта.

«Суд признал мужчину виновным в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть четырех человек. Ему назначили пять лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью по предоставлению услуг по выполнению электромонтажных работ на три года (часть 3 статьи 292 УК)», - резюмировали в ведомстве.

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