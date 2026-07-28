Пять крупных фестивалей пройдут в Казахстане в августе

В августе в Астане и четырех регионах Казахстана пройдут пять крупных фестивалей и шоу, ориентированных на туристов. Об этом сообщил заместитель председателя комитета индустрии туризма Айдын Капашев, передает корреспондент Kazinform.

По данным ведомства, в Астане, а также в Атырауской, Костанайской, Мангистауской и Алматинской областях будут организованы пять крупных мероприятий, направленных на привлечение туристов.

— В их числе: агрофестиваль «Qostanai Dala Fest», который пройдет 1 августа в Костанайской области, гик-фестиваль «Comic Con Astana», запланированный на 6–9 августа в столице, фестиваль шубата «Aq maya Fest», который состоится 15 августа в Мангистауской области, экологический фестиваль «ЛОТОС», намеченный на 15–16 августа в Атырауской области, а также авиашоу «Небо Байсерке», которое пройдет 16 августа в Алматинской области, — сказал спикер.

Кроме того, Айдын Капашев отметил, что поддержка оказывается и уникальным инициативам, вызывающим отклик у международной аудитории.

— Одна из них — фестиваль Drive Forum GREAT ORDA. Планируется, что на мероприятие, организуемое в стиле постапокалиптического мира Mad Max, приедут более 1,5 тысячи путешественников и любителей активного отдыха из Казахстана, России, Узбекистана, Кыргызстана и других стран, — отметил спикер.

Ранее сообщалось, что свыше 200 школьников в Астане бесплатно обучат традиционным казахским ремеслам.