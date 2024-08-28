22:46, 27 Август 2024 | GMT +6
Пять компаний лишили строительных лицензий в Астане
В 2024 году ГУ «Управление контроля и качества городской среды города Астаны» выявило 426 нарушений и выдало 192 предписания на их устранение, передает агентство Kazinform.
Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям лишил строительных лицензий пять компаний за некачественные работы и отклонение от проектной документации:
- ТОО «Пром Строй Гарант Кз» лишено лицензии II категории на занятие строительно-монтажных работ по подвидам возведение несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений в том числе мостов, транспортных эстакад, тоннелей и путепроводов, иных искусственных строений, включающее капитальный ремонт и реконструкцию объектов устройство инженерных сетей и систем, включающее ремонт и реконструкцию.
- TOO «Granite» лишено лицензии II категории на занятие строительно-монтажных работ по подвидам устройство инженерных сетей и систем, включающее капитальный ремонт и реконструкцию, возведение несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений, специальные работы в грунтах.
- ТОО «Строительство зданий и сооружений» лишено лицензии на строительно-монтажные работы.
- TOO «Sheberbuild» лишено лицензии №23022845 от 18 октября 2023 года на занятие строительно-монтажными работами.
- ТОО «Астана-Көктем С» лишено лицензии №0000360 от 25 ноября 2022 года на занятие строительно-монтажных работ по подвидам возведение несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений в том числе мостов, транспортных эстакад, тоннелей и путепроводов, иных искусственных строений, включающее капитальный ремонт и реконструкцию объектов, в том числе кровельные работы, устройство монолитных, а также монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций, кладка штучных элементов стен и перегородок и заполнение проемов, Специальные работы в грунтах, в том числе, устройство оснований.