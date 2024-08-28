Пять компаний лишили строительных лицензий в Астане

В 2024 году ГУ «Управление контроля и качества городской среды города Астаны» выявило 426 нарушений и выдало 192 предписания на их устранение, передает агентство Kazinform.

Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям лишил строительных лицензий пять компаний за некачественные работы и отклонение от проектной документации: