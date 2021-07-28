Пять килограммов марихуаны изъяли у жителя Туркестана
ТУРКЕСТАН.КАЗИНФОРМ - Пять килограммов марихуаны изъяли у жителя Туркестана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
В ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Туркестанской области и полицейские ОП города Кентау выявили факт незаконной перевозки наркотических средств.
На одной из улиц города Кентау оперативники остановили автомашину ВАЗ, установившую дополнительные сигналы, водитель которой не подчинился полицейским. Стражи порядка задержали нарушителя ПДД и проверили документы.
При проверке в салоне автомобиля полицейские обнаружили пять полиэтиленовых пакетов и 24 спичечных коробка с содержимым, похожим на наркотики. Изъятые вещественные доказательства направили на экспертизу. Согласно ее заключению, изъятое оказалось марихуаной общим весом около пяти килограммов.
Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 296 УК РК «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта».
Подозреваемого, жителя города Туркестан, доставили в отдел полиции. Проводится досудебное расследование.
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