Пять казахстанцев пробились в полуфинал турнира по боксу в Сербии

Казахстанские боксеры 15 мая выступили во втором соревновательном дне турнира «Белградский победитель» в Белграде (Сербия), передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz .

Во второй день турнира прошли четвертьфинальные бои. От сборной Казахстана уверенных побед со счетом 5:0 удалось добиться Нурзату Онгарову (50 кг), Нурасылу Толебеку (60 кг), Нурсултану Шильдебаю (80 кг) и Ибрагиму Бетаеву (90 кг). Они вышли в полуфинал и гарантировали себе как минимум «бронзу». Завершили борьбу на турнире Адильбек Кожахан (55 кг) и Аман Конысбек (75 кг).

Полуфиналы пройдут сегодня, 16 мая. Начало дневной сессии в 15:00 по времени Казахстана, вечерняя сессия начнется в 19:30.

Результаты боев Казахстана 15 мая:

50 кг. Нурзат Онгаров — Алессио Камиоло (Италия) 5:0;

55 кг. Адильбек Кожахан — Максим Зименко (Украина) 1:3;

60 кг. Нурасыл Толебек — Аян Кохар (Канада) 5:0;

70 кг. Нурбек Мурсал — Рефик Картал (Турция) 5:0;

75 кг. Аман Конысбек — Альмир Мемич (Сербия) 1:4;

80 кг. Нурсултан Шильдебай — Дмитрий Андреевич (Сербия) 5:0;

90 кг. Ибрагим Бетаев — Коннор Уильям (Уэльс) 5:0.

Отмечается, турнир «Белградский победитель» завершится в воскресенье, 17 мая.

Ранее сообщалось, что казахстанские боксеры завоевали 24 медали на юношеском чемпионате Азии.