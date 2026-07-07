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    Пять казахстанских школьников выступят на престижной Международной олимпиаде по физике

    В городе Букараманга (Колумбия) проходит 56-я Международная олимпиада по физике (International Physics Olympiad, IPhO 2026) среди школьников, передает Kazinform со ссылкой на Министерство просвещения РК.

    Сборная Казахстана принимает участие в самой престижной Международной олимпиаде по физике
    Фото: Минпросвещения РК

    В городе Букараманга (Колумбия) проходит 56-я Международная олимпиада по физике (International Physics Olympiad, IPhO 2026) среди школьников, передает Kazinform со ссылкой на Министерство просвещения РК.

    Одно из самых престижных интеллектуальных соревнований в мире проходит с 4 по 12 июля и в этом году объединило более 400 сильнейших юных физиков из 90 стран.

    В рамках олимпиады участники проходят теоретический и экспериментальный туры, в ходе которых решают сложные физические задачи и выполняют лабораторные работы.

    В состав национальной сборной Казахстана, сформированной по итогам учебно-тренировочных сборов, вошли пять школьников:

    • Амирбек Азатбеков — ученик 12 класса NIS физико-математического направления района Нура города Астаны;
    • Илияс Казымбек — ученик 12 класса Spectrum International School (г. Астана);
    • Нургуль Егенбергенова — ученица 11 класса школы-лицея NURORDA (г. Астана);
    • Роман Черемнов — ученик 11 класса NIS физико-математического направления района Нура города Астаны;
    • Дамир Курман — ученик 12 класса Международной школы «Мирас» (г. Алматы).

    Руководители национальной сборной:

    • Самат Максутов — доктор PhD, старший преподаватель Казахского национального университета имени аль-Фараби;
    • Алишер Еркебаев — призер международных олимпиад по физике.

    Международная олимпиада по физике проводится с 1967 года. Казахстан принимает участие в IPhO на постоянной основе с 1997 года. В 2025 году национальная сборная Казахстана завоевала две серебряные и три бронзовые медали.

    Ранее сообщалось о том, что школьники из Казахстана показали лучший результат в истории страны на Европейской олимпиаде.

    Минпросвещения РК Олимпиада Образование
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор