Пять казахстанских школьников выступят на престижной Международной олимпиаде по физике
В городе Букараманга (Колумбия) проходит 56-я Международная олимпиада по физике (International Physics Olympiad, IPhO 2026) среди школьников, передает Kazinform со ссылкой на Министерство просвещения РК.
В городе Букараманга (Колумбия) проходит 56-я Международная олимпиада по физике (International Physics Olympiad, IPhO 2026) среди школьников, передает Kazinform со ссылкой на Министерство просвещения РК.
Одно из самых престижных интеллектуальных соревнований в мире проходит с 4 по 12 июля и в этом году объединило более 400 сильнейших юных физиков из 90 стран.
В рамках олимпиады участники проходят теоретический и экспериментальный туры, в ходе которых решают сложные физические задачи и выполняют лабораторные работы.
В состав национальной сборной Казахстана, сформированной по итогам учебно-тренировочных сборов, вошли пять школьников:
- Амирбек Азатбеков — ученик 12 класса NIS физико-математического направления района Нура города Астаны;
- Илияс Казымбек — ученик 12 класса Spectrum International School (г. Астана);
- Нургуль Егенбергенова — ученица 11 класса школы-лицея NURORDA (г. Астана);
- Роман Черемнов — ученик 11 класса NIS физико-математического направления района Нура города Астаны;
- Дамир Курман — ученик 12 класса Международной школы «Мирас» (г. Алматы).
Руководители национальной сборной:
- Самат Максутов — доктор PhD, старший преподаватель Казахского национального университета имени аль-Фараби;
- Алишер Еркебаев — призер международных олимпиад по физике.
Международная олимпиада по физике проводится с 1967 года. Казахстан принимает участие в IPhO на постоянной основе с 1997 года. В 2025 году национальная сборная Казахстана завоевала две серебряные и три бронзовые медали.
Ранее сообщалось о том, что школьники из Казахстана показали лучший результат в истории страны на Европейской олимпиаде.