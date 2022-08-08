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Пять казахстанских предприятий начнут экспортировать мясо в Саудовскую Аравию
8 Августа 2022 21:56

Пять казахстанских предприятий начнут экспортировать мясо в Саудовскую Аравию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстан начнет экспортировать мясо в Саудовскую Аравию. Об этом сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ».

В результате активного двустороннего сотрудничества между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и Управлением по пищевым продуктам и медикаментам Саудовской Аравии, включены пять казахстанских мясоперерабатывающих компаний в Реестр предприятий, имеющих право экспорта баранины и говядины в Саудовскую Аравию: ТОО «Алтын Казык» (Акмолинская область), ТОО «Актюбинский Мясной Кластер» (Актюбинская область), ТОО «Empire Food» (Алматинская область), ТОО «Meat Processing and Service LLP» (Алматинская область), ТОО «Кублей» (Западно-Казахстанская область).

Ранее в период с 6 по 14 сентября 2021 года была проведена инспекция указанных пяти казахстанских мясоперерабатывающих предприятий специалистами ветеринарной службы Саудовской Аравии.

Таким образом, отечественные предприниматели продолжают осваивать новые рынки сбыта казахстанской животноводческой продукции на территории других стран.


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