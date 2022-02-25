Пять казахстанских «классиков» выступили в 1/4 финала турнира в Турции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Турция в эти дни принимает важный международный турнир по видам борьбы. Сегодня, 25 февраля, проходит очередной соревновательный день розыгрыша наград среди «классиков», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

В весе до 72 килограммов выступили сразу три казахстанца. Они дошли до четвертьфинальной стадии, где уступили своим соперникам:

- Абылайхан Амзеев проиграл Криступасу Слейве (Литва);

- Алихан Кокенов оказался слабее Микко Пелтокангаса (Финляндия);

- Азат Садыков уступил Селчуку Кану (Турция).

В категории до 77 килограммов Демеу Жадраев не смог пройти Санана Сулейманова (Азербайджан), а Тамерлан Шадукаев проиграл Юнусу Басару (Турция).