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Пять казахстанских «классиков» выступили в 1/4 финала турнира в Турции
25 Февраля 2022 18:52
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Турция в эти дни принимает важный международный турнир по видам борьбы. Сегодня, 25 февраля, проходит очередной соревновательный день розыгрыша наград среди «классиков», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
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В весе до 72 килограммов выступили сразу три казахстанца. Они дошли до четвертьфинальной стадии, где уступили своим соперникам:
- Абылайхан Амзеев проиграл Криступасу Слейве (Литва);
- Алихан Кокенов оказался слабее Микко Пелтокангаса (Финляндия);
- Азат Садыков уступил Селчуку Кану (Турция).
В категории до 77 килограммов Демеу Жадраев не смог пройти Санана Сулейманова (Азербайджан), а Тамерлан Шадукаев проиграл Юнусу Басару (Турция).
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