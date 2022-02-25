+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 4 °С
USD 428.32 EUR 486.96
RUB 5.65 CNY 67.71
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Пять казахстанских «классиков» выступили в 1/4 финала турнира в Турции

25 Февраля 2022 18:52
Поделиться:
Пять казахстанских «классиков» выступили в 1/4 финала турнира в Турции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Турция в эти дни принимает важный международный турнир по видам борьбы. Сегодня, 25 февраля, проходит очередной соревновательный день розыгрыша наград среди «классиков», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Новости по теме
Жалгас Жумагулов анонсировал свой пятый бой в UFC
Денис Евсеев вышел в полуфинал турнира в Нур-Султане Теннисистка Жибек Куламбаева не смогла выйти в полуфинал домашнего турнира Вопросы борьбы с безработицей обсудили в Сенате

В весе до 72 килограммов выступили сразу три казахстанца. Они дошли до четвертьфинальной стадии, где уступили своим соперникам:

- Абылайхан Амзеев проиграл Криступасу Слейве (Литва);

- Алихан Кокенов оказался слабее Микко Пелтокангаса (Финляндия);

- Азат Садыков уступил Селчуку Кану (Турция).

В категории до 77 килограммов Демеу Жадраев не смог пройти Санана Сулейманова (Азербайджан), а Тамерлан Шадукаев проиграл Юнусу Басару (Турция).

Подписывайтесь на наш канал:

#Спорт   #Турция  
Поделиться:
Новости по теме
Жалгас Жумагулов анонсировал свой пятый бой в UFC
Денис Евсеев вышел в полуфинал турнира в Нур-Султане
Теннисистка Жибек Куламбаева не смогла выйти в полуфинал домашнего турнира
Вопросы борьбы с безработицей обсудили в Сенате
Популярное
1 Президент дал поручения главе «Казахтелекома»
2 За незаконную проверку к ответственности привлечен чиновник в Акмолинской области
3 Олжас Бектенов назначен председателем Агентства РК по противодействию коррупции
4 Назначен новый глава МВД РК
5 Касым-Жомарт Токаев принял Премьер-министра России Михаила Мишустина
6 Заявление от Дариги Назарбаевой о сложении полномочий не поступало - ЦИК
Читайте также
Команда Казахстана по баскетболу вышла на первое место в отборе к ЧМ-2023
Велокоманда «Астана» объявила состав на европейскую «классику»
Президент дал поручения главе «Казахтелекома»
За незаконную проверку к ответственности привлечен чиновник в Акмолинской области
Олжас Бектенов назначен председателем Агентства РК по противодействию коррупции
Назначен новый глава МВД РК
Касым-Жомарт Токаев принял Премьер-министра России Михаила Мишустина
Заявление от Дариги Назарбаевой о сложении полномочий не поступало - ЦИК
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив